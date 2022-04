Wimbledon 2022, esclusi russi e bielorussi. Djokovic: "Decisione folle"

"Quando il governo interferisce con lo sport il risultato non è mai buono". E' il commento dell'atleta serbo, numero uno del mondo del tennis, in merito al divieto deciso per il torneo di quest'estate

Quando il governo interferisce con lo sport il risultato non è mai buono", ha detto il campione serbo. "Condannerò sempre la guerra - ha spiegato dopo il match vinto contro Djere a Belgrado - non la sosterrò mai, essendo io stesso figlio della guerra ed essendo cresciuto durante i conflitti civili che hanno seguito il crollo della Jugoslavia. Ma i tennisti, gli atleti - ha aggiunto - non c'entrano niente".

La tennista ucraina

Intanto la 27enne tennista ucraina Elina Svitolina si è detta favorevole alla possibilità di giocare a Wimbledon per gli atleti russi o bielorussi che si siano espressi contro l'invasione dell'Ucraina. "Non vogliamo che siano esclusi del tutto, devono solo dire se sono con noi e con il resto del mondo o con il governo russo". La tennista di Odessa ha criticato le associazioni Atp e Wta, schieratesi contro il bando di Wimbledon, affermando che sulla guerra la loro reazione "non è stata pronta come avremmo voluto".