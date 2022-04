8/10 ©Ansa

La maggior parte degli alimenti di base consumati in Senegal, come il riso, vengono importati, ma le sanzioni economiche di Ecowas contro il vicino Mali, solo per fare un esempio, hanno fatto crescere il prezzo anche della carne bovina a Dakar e in Gambia perché il bestiame maliano non può più essere venduto oltre confine. L’olio da cucina è del 50% più costoso e il prezzo del riso è aumentato di circa il 10%