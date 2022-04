La situazione economica in Russia "si sta stabilizzando", così come l'inflazione, con il rublo che torna ai livelli di prima dell'inizio della guerra in Ucraina. A dirlo è il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass. Il leader del Cremlino ha quindi aggiunto che il "blitzkrieg economico" lanciato dall'Occidente contro Mosca attraverso le sanzioni "è fallito" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).