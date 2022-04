6/10 ©IPA/Fotogramma

Il New York Times riferisce che l’Occidente mira ora a mandare armi a lungo raggio come obici, sistemi antiaerei, missili antinave, droni armati, camion blindati, veicoli per il trasporto di personale e persino carri armati. Al tempo stesso, si starebbe lavorando per convincere alcuni Paesi a inviare armamenti risalenti all’epoca sovietica, con la promessa da parte di Washington di ripagarli con materiali più moderni

The U.S. Races to Arm Ukraine With Heavier, More Advanced Weaponry