1/11 ©Ansa

La grande dipendenza dell’Unione europea dal gas russo è uno dei motivi per cui sarà difficile imporre un embargo energetico contro la Russia in risposta al conflitto in Ucraina. Come ha sottolineato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia tedesco Christian Lindner “al momento non è possibile tagliare le forniture", ma all’interno del blocco c’è chi può permettersi di farlo e non subirà per questo le conseguenze delle ritorsioni di Mosca

GUARDA IL VIDEO: Cingolani: no criticità senza gas russo nei prossimi mesi