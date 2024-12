Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 dicembre: la rassegna stampa

Quotidiani di oggi focalizzati sulla Manovra con la richiesta di Crosetto di tagliare l’emendamento che prevede l'aumento degli stipendi per i ministri. Spazio poi alla cronaca con il salvataggio in corso della speleologa intrappolata da sabato in una grotta nel Bergamasco. Serie A: ieri sera l’Inter ha travolto la Lazio e si avvicina alla zona scudetto. Questa sera Juve-Cagliari in Coppa Italia