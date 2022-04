DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 22 aprile sulla crisi

Ci sarebbero 9mila corpi in una fossa comune vicino Mariupol, secondo le autorità locali. Nella città portuale si consuma intanto l'ultima battaglia: Mosca accerchia l'acciaieria per soffocare gli ultimi resistenti ucraini. Bombe su Dnipro e Kharkiv. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che "la Russia ha respinto la proposta di stabilire una tregua per la Pasqua" ortodossa che si celebra questa domenica. "Questo dimostra molto bene come i vertici di questo Paese trattino effettivamente la fede cristiana", ha denunciato il leader di Kiev. Al Fondo Monetario Internazionale, Zelensky aveva detto: "L'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le devastanti perdite economiche inflitte dalla Russia". Biden: la vittoria dell'Ucraina nella battaglia di Kiev è storica. Secondo gli Usa, nel Donbass non ci sono progressi russi significativi

Dopo l'Angola, firmata l'intesa tra l'Italia e la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas. Previsto lo sviluppo di un progetto di gas naturale liquefatto (GNL), a partire dal 2023 e capacità a regime di oltre 3 milioni di tonnellate all'anno.