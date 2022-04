Guerra Ucraina, Biden: “Battaglia di Kiev è stata vittoria storica”

"La battaglia di Kiev è stata una vittoria storica per gli ucraini. È stata una vittoria per la libertà ottenuta dal popolo ucraino con un'assistenza senza precedenti da parte degli Stati Uniti e dei nostri alleati". A dirlo, in un tweet, è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sottolineando che "lo sforzo continuo e coordinato della comunità internazionale, guidato e facilitato dagli Stati Uniti, è una ragione significativa per la quale l'Ucraina è stata in grado di impedire alla Russia di conquistare il Paese". Poi, durante un evento in Oregon, attacca il presidente cinese Xi Jinping: "Credo che dal 2020 in poi sia stata una battaglia tra democrazia e autocrazia. Xi non ha un solo osso democratico nel suo corpo" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).