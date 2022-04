Guerra Ucraina, Biden: “Putin non vincerà mai. Usa combattono tiranni"

“Putin non vincerà ma in Ucraina, non riuscirà mai ad occuparla del tutto”: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato ad attaccare l’inquilino del Cremlino. Dalla Roosevelt Room della Casa Bianca Biden ha detto che gli Usa “non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni”, sottolineando che l’obiettivo di Washington e degli alleati è quello di “impedire a Putin di invadere l'Ucraina e continuare ad isolarlo”. E ha annunciato l’invio di ulteriori aiuti militari a Kiev (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).