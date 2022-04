3/10 ©Ansa

Come riferisce Associated Press, la battaglia in quest'area riguarda anche il controllo di una zona dove si concentrano miniere di carbone e impianti industriali e, se l’offensiva russa riuscisse, l’Ucraina potrebbe essere divisa in due permettendo a Putin di vantare una vittoria di cui ha estremo bisogno, soprattutto dopo il fallimento del piano originale che prevedeva molto probabilmente di rovesciare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e instaurare un governo fantoccio in Ucraina

L'analisi della Associated Press