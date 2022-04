Russia, incendio a Tver nell'istituto che sviluppa missili

Mondo

Il supporto dei Paesi occidentali all’Ucraina non può passare per azioni militari offensive. Significherebbe entrare direttamente in guerra contro la Russia. Da quando, lo scorso 24 febbraio, è iniziata l’invasione delle truppe di Mosca, molti Stati hanno però aggiunto voci di spesa al proprio bilancio per fornire aiuti militari a Kiev. C’è chi, come l’Italia, ha donato sia materiale offensivo che difensivo e chi invece, come Irlanda e Austria, per il momento si è limitata a inviare solo dotazioni protettive, ad esempio giubbotti antiproiettile ed elmetti