Il missile, ha sottolineato Putin, è stato interamente realizzato con componenti made in Russia: un modo per dire che le sanzioni americane e occidentali non impediranno a Mosca di proseguire nei suoi programmi di sviluppo tecnologico. Il Sarmat, ha assicurato il presidente russo, "non ha uguali" al mondo ed è "in grado di evadere ogni sistema di difesa missilistica"