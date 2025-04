Lucio Corsi, la possibile scaletta del concerto a Padova

Tra poche settimane il cantautore toscano sarà in gara con Volevo essere un duro alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’artista presenterà il brano sul palco di Basilea

Nuovo appuntamento live con Lucio Corsi . In attesa di vederlo a Basilea in gara alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, il cantautore toscano porterà la sua musica a Padova. Ecco i dettagli dello spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

lucio corsi in concerto a padova, tutto quello che c’è da sapere

Lunedì 28 aprile Lucio Corsi salirà sul palco dell’Hall. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: via Nona Strada 11b, 35124, Padova. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 15 aprile a Venaria Reale:

Freccia Bianca

Orme

Trieste

Sigarette

Let There Be Rocko

Questa volta

Radio Mayday

Situazione complicata

Cosa Faremo Da Grandi?

Magia nera

Volevo essere un duro

Francis Delacroix

Nel cuore della notte

Tu sei il mattino

La Ragazza Trasparente

Il Re del rave

La lepre

Altalena Boy

Astronave Giradisco