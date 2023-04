Il Sol dell’Avvenire, l’intervista di Sky TG24 a regista e cast

Un film sull'amore per il cinema, sull'amore per le persone e sull'amore per l'amore. È con queste parole che Nanni Moretti presenta "Il Sol dell'Avvenire" la sua nuova opera in sala dal 20 aprile e in concorso al prossimo Festival di Cannes. Nel cast Margherita Buy, Silvio Orlando e Barbora Bobulova tra gli altri

Un film che è molte cose ma soprattutto, per usare le parole di Silvio Orlando: "ci ricorda quanto dobbiamo essere indulgenti con noi stessi".

Nanni Moretti arriva in sala il 20 aprile con Il Sol dell'Avvenire e si prepara contestualmente al Festival di Cannes dove passerà in concorso.

Un regista che deve fare un film sulla storia del Partito comunista italiano nel 1956, ma che è in crisi con la moglie, che è produttrice, che ha una figlia innamorata di un uomo decisamente più grande di lei e che vorrebbe in realtà dirigere un film di sole canzoni. Nel cast, accanto a Moretti, per la quinta volta troviamo Margherita Buy e Silvio Orlando, per la prima invece Barbora Bobulova. La pellicola, che di fatto è una delle sue più personali, riflette anche sul senso di nostalgia e sul potere salvifico del cinema. Ce ne hanno parlato i protagonisti.

NANNI MORETTI

“Attraverso questo film volevo ricordare l’amore per il cinema, l’amore per l’amore, l’amore per le persone e l’interesse per la politica.

La nostalgia non è qualcosa che si fissa nevroticamente nel passato, ma è una nostalgia generatrice di futuro.

Questo film è il bilancio di questa primissima fase della mia carriera, poi ci sarà una seconda fase dei prossimi 50 anni!”.

“Il cinema come terapia non mi appartiene, però il cinema come urgenza di raccontare se stessi sì. Io mi sono aggrappato al cinema finito il Liceo, nella maturità del luglio 1972. Prima avevo smesso di giocare a pallanuoto, poi avevo smesso di fare politica, poi mi sono ritirato all’ultimo anno di scuola e ho dato gli esami da privatista. A quel punto, con genitori insegnanti che non c’entravano nulla con quel mondo, ho sentito (un po' oscuramente) che il provare a fare cinema poteva essere il modo giusto per raccontare quello che avevo urgenza di dire agli altri e a me stesso.

Questa cosa è rimasta inalterata per i decenni. Voglio fare un film doloroso e magari con dentro qualcosa di comico, giro Mia Madre. Voglio fare un film solo drammatico, giro Tre Piani.

Ne voglio farne uno con tanti sentimenti e diversi registi stilistici, giro Il Sol dell’Avvenire. Negli anni ho cercato di rimanere coerente e sta agli altri dire se ci sono riuscito”.

“Se sono un po' migliorato come attore o come regista, negli anni, non è un fatto professionale ma umano. Il mio cambiare negli anni si è riflesso inevitabilmente sul mio lavoro, sul mio modo di recitare, girare o scrivere”.