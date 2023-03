Il sol dell'avvenire, il trailer del nuovo film di Nanni Moretti

Il sol dell’avvenire: cosa si sa al momento del film

Si ipotizza che Il sol dell’avvenire possa essere in concorso al Festival di Cannes 2023, anche se uscirà nelle sale italiane prima, a fine aprile. La sceneggiatura è firmata da Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella, ma la trama ufficiale ancora non è stata resa nota. Tuttavia dalle poche parole di alcuni membri del cast coinvolti questo sarebbe un film “sovversivo”, “un film d’amore” e uno “slow burner”. Nanni Moretti è dietro la macchina da presa ma anche davanti, come ci ha abituati in più di una occasione con una colonna sonora suggestiva e malinconica che include anche i brani Lontano Lontano di Luigi Tenco e Voglio Vederti danzare di Franco Battiato.