Margherita Buy compie 60 anni: i suoi 10 film da vedere

Una delle prime interpretazioni a consacrare Buy è quella di Flavia, giovane donna protagonista de La Stazione, rivisitazione cinematografica dell’omonima opera teatrale di Umberto Marino, uscita in sala nel 1990 e diretta, sceneggiata e interpretata da Sergio Rubini, ai tempi marito dell’attrice. La pellicola racconta l’incontro tra Flavia, ricca figlia di un banchiere, e Domenico (Rubini), timido e impacciato capotreno di una piccola stazione persa nelle campagne pugliesi. In fuga dal fidanzato violento, l’arrivo di Flavia spezza la monotonia della vita di Domenico, che si innamora della ragazza. La performance di Buy convinse pubblico e critica e le valse il suo primo David di Donatello come miglior attrice protagonista, così come il Nastro d’argento e il Ciack d’oro.

L’interpretazione di Buy in La Stazione piace a Carlo Verdone, che la chiama nel 1992 per recitare al suo fianco in Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Qui, l’attrice interpreta Camilla, attrice nevrotica e affaticata che, nel palazzo del suo psicologo, incontra Bernardo (Verdone), giornalista in crisi da poco lasciato dalla compagna. Il resto del film si snoda attraverso il classico schema della commedia in stile Verdone, tra equivoci e colpi di scena che allontanano e riavvicinano a più riprese i due protagonisti, fino al lieto fine. Il ruolo di Camilla fa vincere a Buy il Globo d’oro, il Ciack d’oro e il premio Flaiano come miglior attrice protagonista.

Sullo sfondo di un’angosciosa Milano, Suor Caterina (Buy) – subito prima di prendere i voti perpetui – trova un piccolo bambino abbandonato, avvolto in un maglione con solamente l’etichetta di una lavanderia come debole indizio sulla sua provenienza. Parte così da quel locale per trovare la madre del neonato. Lì incontra il proprietario Ernesto (Silvio Orlando), con cui riuscirà a trovare la madre del piccolo, Teresa (Carolina Freschi). Caterina dovrà fare i conti con il lacerante desiderio di maternità e con l’impossibile rapporto che vorrebbe mantenere con Ernesto, mentre Teresa si sentirà costretta a non riconoscere il piccolo, concepito con il compagno di sua madre. Tutti e tre torneranno nella realtà che conoscevano prima di conoscersi. Fuori dal mondo, diretto da Giuseppe Piccioni e uscito nel 1999, fu premiato con cinque David di Donatello, tra cui quello a Buy come miglior attrice protagonista.

Il 2001 segna l’inizio della seconda vita cinematografica di Buy. È l’anno di Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, dove l’attrice è Antonia, medico specializzato nella cura dell’AIDS che sprofonda in depressione per la morte di suo marito Massimo. Recuperando gli oggetti personali del coniuge dal suo ufficio, Antonia scopre un quadro – titolato Le fate ignoranti – con una dedica che non lascia dubbi. Massimo la tradiva. Scoprirà che l’amante del marito non era una donna, ma Michele (Stefano Accorsi). Per Antonia inizia un viaggio all’indietro alla scoperta della vita segreta del marito, passata in larga parte nel quartiere di Roma Ostiense. Conoscerà Ernesto, amico sieropositivo di Michele, e inizierà a curarlo, entrando così sempre più in contatto con un mondo nuovo e allontanandosi dai più rigidi schemi della sua vita borghese. Per la sua interpretazione Buy vince un Nastro d’argento e un Globo d’oro.

Caterina va in città

Nel 2004 è di nuovo tempo di David di Donatello per Buy, questa volta come miglior attrice non protagonista, per la sua interpretazione di Agata in Caterina va in città di Paolo Virzì. Buy qui interpreta la madre di Caterina (Alice Teghil), una giovane studentessa che dal paesino di Montal di Castro si trasferisce insieme ai genitori a Roma, dove si inserisce in una realtà molto lontana dall’ambiente provinciale in cui è cresciuta.

Manuale d'amore

Un anno dopo, Buy recita nella commedia corale Manuale d'amore di Giovanni Veronesi. Suddiviso in quattro capitoli, scandisce altrettante fasi che molte storie d'amore attraversano: innamoramento, crisi, tradimento e abbandono. Buy è Barbara, una moglie vicina alla separazione dal marito Marco (intepretato dall'ex marito dell'attrice, Sergio Rubini). Il film ebbe un grande successo tra il pubblico e portò a Buy il suo secondo David di Donatello come miglior attrice non protagonista.