David di Donatello 2024, il discorso di Matteo Garrone

" Volevo ringraziare innanzitutto i giurati, Come sappiamo la regia è legato al racconto, alla visione, E questo film nasce dall’idea di ascoltare le stori di chi di solito non viene ascoltato e soprattutto di raccontare quella parte di viaggio che di solito non viene vista. Per me è stato fondamentale fare questo film insieme a chi realmente ha vissuto quell’esperienza, quell’odissea contemporanea, Sin dalla scrittura ho lavorato con chi ha vissuto quell’avventura. Anche sul set ho avuto il realmente quella odissea contemporanea. Anche sul set ho avuto mla fortuna di lavorare con le comparse che avevano fatto quel viaggio e mi hanno aiutato a ricostruire questo racconto. Spesso mi sono ritrovato a codirigere il film con loro. A volte si mettevano in scena da soli e io ero il primo spettatore, Quindi regista, ma spesso spettatore; Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato a Io capitano e ringrazio gli attori, Purtroppo, siccome non recitano in italiano non è stato possibile candidarli, Però se il film è arrivato così lontano è merito."