Julian McMahon è morto a 57 anni, addio all'attore di Nip/Tuck

Julian McMahon, celebre per i suoi ruoli in Nip/Tuck e Streghe, è morto all’età di 57 anni lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. A confermare la notizia è stata la moglie, Kelly Paniagua, che in un comunicato diffuso a Deadline ha condiviso parole colme di affetto:

“Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito Julian è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita, amava la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro e i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile.”