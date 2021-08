Le Spice Girls ricordano l'anniversario dell'esibizione alle Olimpiadi

Oltre 290.000 visualizzazioni per il post pubblicato dalla girl band su Instagram

Una performance iconica che a distanza di anni risulta ancora una delle più amate da parte dei fan. È il 12 agosto 2012 quando Emma , Geri , Victoria , Mel B e Mel C si esibiscono alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.

Spice Girls, il post su Instagram

Ginger Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Scary Spice e Posh Spice hanno rivoluzionato il mondo della musica a suon di pop e girl power.

Il 2012 ha visto il gruppo riunirsi per uno degli eventi mediatici più importanti dell'anno, ovvero i Giochi Olimpici. La girl band è stata protagonista della cerimonia di chiusura esibendosi sulle note di due dei loro brani più iconici: Wannabe e Spice Up Your Life.

Nelle scorse ore le Spice Girls hanno ricordato l’anniversario della performance condividendo un breve filmato sul profilo Instagram che vanta più di 700.00 follower.