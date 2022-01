Le Spice Girls di nuovo insieme?

Brooklyn Beckham, 22 anni, sposerà Nicola Peltz, attrice 27enne, e si dice che la madre Victoria abbia invitato alle nozze tutte le sue ex compagne di band. Secondo The Sun On Sunday, Emma Bunton, Mel C, Mel B e Geri Horner hanno ricevuto l'invito al matrimonio e non vedono l'ora che arrivi il gran giorno. Una fonte ha detto: "È stato un invito adorabile e le ragazze sono tutte entusiaste di partecipare. Sarà la prima volta che stanno tutte insieme da un po' di tempo, quindi non vedono l'ora di avere la possibilità di recuperare il tempo perso”. "Mentre Nicola ha scelto di indossare due abiti Valentino in occasione del grande giorno, le cantanti potranno scegliere di sfoggiare abiti Victoria Beckham, se lo desiderano". Non è chiaro però se il gruppo pop si esibirà alle nozze, che si terranno il 9 aprile.