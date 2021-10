La stilista ha parlato dei look iconici indossati con le Spice Girls, tornati di moda recentemente. “I miei figli li trovano cool” Condividi:

Victoria Beckham (FOTO) ha confessato di essere stata molto "innocente e ingenua" quando ha lanciato per la prima volta il suo marchio di abbigliamento nel 2008, e ha insistito sul fatto che sarebbe stata "rinchiusa dalla polizia della moda" se avesse continuato ad indossare i suoi look anni '90, quelli diventati iconici negli anni trascorsi insieme alle Spice Girls. La popstar britannica diventata stilista di moda, 47 anni, ne ha parlato in un'intervista con il WSJ Magazine, organizzata per promuovere la sua nuova capsule collection in collaborazione con Woolmark. Moda: gli anni 90 e i look da cui trarre ispirazione per l'autunno

Victoria Beckham, le sue parole approfondimento Le popstar degli anni ’90, le foto di ieri e oggi Alla domanda se fosse stata nervosa, ai tempi, nel lanciare il suo omonimo brand, Victoria ha detto: “In realtà, no, non ero nervosa. Ma se avessi saputo allora quello che so ora, probabilmente non avrei avuto il coraggio di farlo! All'epoca c'era innocenza e ingenuità, perché venivo dall'industria musicale”. Non è un periodo roseo per il marchio di Victoria: all'inizio di quest'anno è stato rivelato che la società dell'ex Spice Girl ha accumulato perdite totali di oltre 46 milioni di sterline dal suo lancio, con i revisori dei conti che avvertono di "dubbi significativi" sulla capacità dell'azienda di continuare a operare. Tornando agli anni '90, quando è stato chiesto a Victoria Beckham cosa pensano i suoi figli del suo stile negli anni '90, la stilista ha replicato che lo trovano "cool" e che si chiedono come mai non si vesta così dal momento che quello stile è tornato di moda.

©Getty

La moglie di David, però, non ha intenzione di replicare i suoi look del passato. "Sto pensando che se mi vestissi così ora sarei rinchiusa dalla polizia della moda", ha scherzato. Victoria ha lanciato il suo marchio di moda nel 2008 e all'epoca comprendeva una piccola collezione di abiti. Il brand è rapidamente cresciuto fino a includere borse, cappotti, scarpe e accessori.