È in occasione dell’annuale evento benefico di Audacy “We can survive” che sabato 23 ottobre, i Coldplay, guidati dal loro frontman Chris Martin, si sono esibiti sul palco dell’Hollywood Bowl di Los Angeles. Con loro in un duetto sulle note di “2 Become 1” anche l’ex Spice Girls Mel C. Ecco il video dell’esibizione Condividi:

È andato in scena lo scorso sabato 23 ottobre, direttamente dall’Hollywood Bowl di Los Angeles, l’annuale rassegna musicale targata Audacy dal titolo “We can survive”. Un evento benefico rivolto alla lotta e prevenzione del cancro al seno. Star della serata i Coldplay che si sono esibiti anche in un duetto a sorpresa accanto all’ex Spice Girls Mel C, sulle note della hit “2 Become 1”. Ecco il video della performance, in scaletta insieme a molti successi della band britannica e ai nuovi brani estratti dall’album “Music Of The Spheres”, al rilascio lo scorso venerdì 15 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Audacy (@audacy) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

I Coldplay in concerto a Los Angeles con Mel C approfondimento Coldplay ed Ed Sheeran cantano Fix You: duetto live a Londra. VIDEO Nel corso dell’esibizione come ospiti di Audacy e dell’evento “We can survive”, Chris Martin e i Coldplay si sono esibiti sulle note di alcuni tra i più grandi successi della band britannica, accanto a inediti del nuovo disco fuori il 15 ottobre, e un sorprendente duetto con Melanie Chisholm, nota ai più come Mel C delle Spice Girls che, in acustico, ha cantato la celebre hit del quintetto al femminile, “2 Become 1”. È stato Chris Martin a presentare la cantante al pubblico dal vivo raccolto sotto il palco. Queste le sue parole: “È arrivata! Diamo il benvenuto dalla Gran Bretagna e dalle Spice Girls a Melanie Chisholm, alias Mel C, alias Sporty Spice, alias una leggenda totale. Mel, grazie per essere qui. Ti abbiamo invitata stamattina e sei stata fantastica”.

Il duetto dietro le quinte approfondimento Coldplay e BTS, esce il remix "My Universe (SUGA's Remix)" Entrambi in abiti casual, Chris Martin e la Sporty Spice Mel C sono stati protagonisti anche di un duetto – sempre sulle note di “2 Become 1” – nel dietro le quinte della Hollywood Bowl. Pubblicato da Audacy sul suo profilo Twitter ufficiale, Mel C e Chris Martin sono apparsi più complici che mai, in una splendida versione acustica che non ha nulla da invidiare alla hit che nel lontano 1996, regalò un grande successo di debutto alla celebre girl band britannica.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie