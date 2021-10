Coldplay e Selena Gomez cantano dal vivo "Let Somebody go" VIDEO

Coldplay, la collaborazione con Selena Gomez

In “Let Somebody go" Chris Martin e Selena Gomez cantano la straziante decisione che nasce dall'amare qualcuno dal quale però è meglio separarsi. "Let Somebody Go" è uno dei due featuring presenti in "Music of the Spheres", l'altro è "My Universe", inciso da Chris Martin e compagni con i BTS. "Music of Spheres" è il nuovo album della band britannica, formato da 12 canzoni, di cui 5 con delle emoji come titolo. In un'intervista concessa ai microfoni di Absolute Radio, Chris Martin ha dichiarato che dopo "Music of the spheres" seguiranno non più di altri tre album. "Penso che tra qualche album finiremo di fare album. Non è uno scherzo, è vero, penso che il nostro catalogo finirà a 12 album, ma che continueremo a suonare dal vivo. Quindi faremo come i Rolling Stones, sarà fantastico andare in tournée a settant'anni. Sarà meraviglioso, se qualcuno vorrà venire."