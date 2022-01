Spice Girls, il backstage mai visto del video di Stop

È il 1998 quando Emma , Mel C , Victoria , Geri e Mel B girano il videoclip del brano contenuto all’interno del loro secondo album. In occasione dell’anniversario, le Spice Girls hanno pubblicato un filmato inedito delle riprese sul profilo Instagram che conta oltre 750.000 follower .

Stop è il terzo singolo estratto dall’album Spiceworld, pubblicato il 1° novembre 1997 e trainato dal successo mondiale di Spice Up Your Life, arrivato sul gradino più alto del podio della classifica inglese.

approfondimento

Spice Girls, Times Square dedica un billboard alla girl band

L’album ha scalato le classifiche di vendita a livello mondiale conquistando numerose certificazioni, tra queste quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America, tra i singoli più amati del lavoro anche Too Much e Never Give Up on the Good Times.