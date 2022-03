Spice Girls, la girl band ricorda l’uscita di Stop 24 anni fa

È il 9 marzo 1998 quando Emma , Geri , Mel B , Victoria e Mel C pubblicano il terzo singolo estratto dal secondo disco Spiceworld. In occasione del ventiquattresimo anniversario, le Spice Girls hanno celebrato l’uscita di Stop con un post sul profilo Instagram che conta più di 770.000 followe r .

Il 1° novembre 1997 le Spice Girls hanno pubblicato il secondo album Spiceworld, anticipato dalla hit mondiale Spice Up Your Life divenuta una delle loro canzoni più amate di sempre.

Tra le canzoni più amate del disco delle Spice Girls (FOTO) anche Too Much, Never Give Up on the Good Times, Viva Forever e Saturday Night Divas.