Spice Girls, la reunion per la finale degli Europei femminili

Domenica 31 luglio l’Inghilterra ha trionfato alla finale degli Europei femminili battendo la Germania per 2 a 1 dopo aver sconfitto la Svezia in semifinale, tra gli spalti di Wembley anche Geri Halliwell e Mel C.