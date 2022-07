Victoria Beckham canta al karaoke con una canzone delle Spice Girls

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il primo amore non si scorda mai. Nonostante la fine della carriera come popstar, negli anni Posh Spice ha sempre supportato le amiche e colleghe nelle varie avventure, come ad esempio il tour che ha registrato il tutto esaurito nel 2019. Ora, però, Victoria Beckham ha deciso di riprendere in mano il microfono, come mostrato dal video condiviso dal marito su Instagram.