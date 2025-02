Mel C spinge per una reunion delle Spice Girls: "È il momento"

L’artista ha parlato delle speranze di una reunion delle Spice Girls, affermando che sente che “è il momento” per un ritorno. Durante una recente intervista con Rebecca Judd su Apple Music 1, la cantante e DJ ha discusso la possibilità di riunirsi con le altre ex compagne della band, specialmente con l’avvicinarsi del 30° anniversario del loro singolo di debutto Wannabe



Mel C ha entusiasmato i fan spingendo per una reunion delle Spice Girls. L’ex membro di una delle più celebri girl band della storia della musica non ha dubbi a tal proposito, e infatti incita tutte le sue colleghe e amiche, le "ragazze speziate", letteralmente, che hanno segnato più di un’epoca, uscendosene con le parole: “È arrivato il momento!”.

Spiegando che le piacerebbe organizzare qualcosa per celebrare questo traguardo, Mel C ha detto: “Ci deve essere qualcosa all’altezza dei 30 anni di Wannabe. Una volta Spice Girl, sempre Spice Girl!”.

Ha poi aggiunto che il gruppo sta effettivamente prendendo in considerazione un ritorno: “Ci stiamo riunendo perché sappiamo che, se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo iniziare a pianificare tutto per farlo nel modo giusto”, ha spiegato Mel C. “Dobbiamo iniziare a fare i piani adesso e metterli in atto. Quindi dita incrociate! Io e Mel B probabilmente saremo le prime a spingere per farlo accadere. Dai! È il momento!”

Il nuovo progetto da solista di Mel C Nell’intervista con Rebecca Judd su Apple Music 1, la cantante ha parlato anche del suo prossimo progetto da solista, in cui collaborerà con Rose Gray e Uffie. Ha rivelato che ha lavorato con le stesse persone coinvolte nelle produzioni delle Spice Girls: “È stata un’esperienza bellissima. Ho lavorato con molti miei vecchi amici, persone che avete già visto nei nostri album, come Biff Stannard, Bryn Christopher, e mi sono ritrovata in studio con Bill e Ted, il che è stato davvero divertente”. Ha poi spiegato che il nuovo album avrà un sound più vicino alla musica dance: “Sono un’artista pop, ma amo la musica dance. Amo tanti generi musicali, ma in questo momento il DJing mi ispira molto e voglio avvicinare il mio lavoro da DJ al mio percorso solista. Ci saranno dei remix divertenti, delle hit, e non vedo l’ora di far ascoltare tutto ai fan.” Approfondimento Victoria Beckham, gli ospiti del party esclusivo per i 50 anni. FOTO

Il possibile ritorno delle Spice Girls Le speranze di una reunion delle Spice Girls circolano da anni, anche se non è mai stato annunciato nulla di ufficiale. Le voci si sono intensificate lo scorso aprile, quando il gruppo ha cantato a sorpresa la loro hit Stop al compleanno di Victoria Beckham.

Tuttavia, poco dopo, il marito di Victoria, David Beckham, ha smorzato gli entusiasmi dicendo: “Purtroppo non succederà. Victoria era felicissima di rivedere le ragazze, è stata una parte enorme della sua vita, ma ovviamente ora ognuna di loro ha i propri impegni. Faranno qualcosa insieme di tanto in tanto.” Nonostante ciò, alcune delle Spice Girls hanno lasciato intendere di essere disponibili a una reunion. Lo scorso dicembre, Emma Bunton ha condiviso una versione natalizia di 2 Become 1 con la Budapest Scoring Orchestra.

Inoltre, a marzo, Mel B aveva detto che il gruppo avrebbe “sicuramente fatto qualcosa” per il loro 30° anniversario. Approfondimento Victoria balla con le Spice Girls per i suoi 50 anni. Il video

E Glastonbury? Nel 2023, alcuni fan erano convinti che le Spice Girls si sarebbero esibite nel Legends’ slot del Glastonbury Festival dopo che Mel B aveva accennato alla possibilità durante The Big Narstie Show. Tuttavia, Mel C aveva poi smentito la notizia, affermando che logisticamente non era possibile. In seguito, però, ha cambiato idea, dichiarando a luglio 2024: “Non c’è niente che vorrei di più che esibirmi a Glastonbury con le Spice Girls.”

L’ultima reunion ufficiale del gruppo risale a sei anni fa, quando la girl band fece il il tour del 2019, senza Victoria Beckham. L’ultima volta che tutte e cinque si sono esibite insieme in pubblico è stata alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012. Approfondimento Spice Girls, in arrivo un nuovo tour? Il post di Mel B che fa sognare