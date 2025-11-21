Victoria Bekcham canta il brano Viva Forever col figlio Cruz

Victoria Beckham ha fatto un viaggio nei ricordi cantando l'iconico brano Viva Forever delle Spice Girls con il figlio Cruz.

Il video

Victoria e Cruz Beckham hanno intonato una versione acustica di Viva Forever, brano tratto dal secondo album in studio del gruppo, Spiceworld, e hanno condiviso poi la performance su Instagram. Nel video si vede la Posh Spice cantare seduta sul divano, mentre il figlio suona la chitarra. A riprendere la scena è stato David Beckham che, sul finale, si è poi unito scherzosamente al duo. "Scusate se ho rovinato tutto", ha commentato l'ex calciatore. Mentre i fan hanno espresso tutta la loro gioia per quell'inedito duetto.

Il mese scorso, Victoria ha parlato di un possibile ritorno insieme alle sue compagne di band: Mel B (Scary Spice), Melanie C (Sporty Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) ed Emma Bunton (Baby Spice). Quando, nel corso del programma SiriusXM di Andy Cohen, le è stato chiesto se il gruppo avrebbe fatto una residency allo Sphere di Las Vegas, ha risposto: "Sarebbe allettante, ma potrei fare un tour mondiale? Non posso. Ho un lavoro", ha detto. Scherzando poi sul fatto che, le sue doti canore, potrebbero non essere all'altezza.