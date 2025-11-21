Victoria Bekcham canta il brano Viva Forever col figlio Cruz

Victoria Bekcham canta il brano Viva Forever delle Spice Girls insieme al figlio Cruz BeckSpettacolo
Victoria Beckham ha fatto un viaggio nei ricordi cantando l'iconico brano Viva Forever delle Spice Girls con il figlio Cruz.
Il video
Victoria e Cruz Beckham hanno intonato una versione acustica di Viva Forever, brano tratto dal secondo album in studio del gruppo, Spiceworld, e hanno condiviso poi la performance su Instagram. Nel video si vede la Posh Spice cantare seduta sul divano, mentre il figlio suona la chitarra. A riprendere la scena è stato David Beckham che, sul finale, si è poi unito scherzosamente al duo. "Scusate se ho rovinato tutto", ha commentato l'ex calciatore. Mentre i fan hanno espresso tutta la loro gioia per quell'inedito duetto.
Il mese scorso, Victoria ha parlato di un possibile ritorno insieme alle sue compagne di band: Mel B (Scary Spice), Melanie C (Sporty Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) ed Emma Bunton (Baby Spice). Quando, nel corso del programma SiriusXM di Andy Cohen, le è stato chiesto se il gruppo avrebbe fatto una residency allo Sphere di Las Vegas, ha risposto: "Sarebbe allettante, ma potrei fare un tour mondiale? Non posso. Ho un lavoro", ha detto. Scherzando poi sul fatto che, le sue doti canore, potrebbero non essere all'altezza.
Il brano Viva Forever
Viva Forever, pubblicato nel 1997 come quarto singolo dall’album Spiceworld, è una delle canzoni più intime e mature delle Spice Girls, capace di mostrare il lato più emotivo della band in un momento di grande cambiamento. La ballad fonde sonorità pop con leggere influenze latine e un’atmosfera quasi eterea, costruendo un’aura sospesa che accompagna un testo dedicato ai ricordi, all’amicizia e alla nostalgia delle cose che cambiano. Il brano uscì infatti poco dopo l’addio improvviso di Geri Halliwell, motivo per cui molti fan lo interpretarono come una sorta di saluto non detto, un inno alla continuità dei sentimenti anche quando le strade si dividono.
Il videoclip, realizzato interamente in stop-motion, racconta una storia fiabesca con due ragazzini che incontrano delle fate ispirate alle Spice Girls, e contribuisce a rafforzare quell’atmosfera magica e malinconica che ha reso il brano un cult degli anni ’90.