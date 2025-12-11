Lily Collins, l'imitazione di Victoria Beckham da Jimmy Fallon

Lily Collins, l'imitazione di Victoria Beckham in un video virale al Jimmy Fallon ShowSpettacolo
L'attrice britannica è stata più che entusiasta di incontrare nello studio del talk show la stilista ed ex Posh Spice, idolo musicale della sua giovinezza e icona di stile venerata. Il video del playback su "Wannabe" ha racolto migliaia di commenti, incluso quello di Cruz Beckham
Con l'arrivo a metà dicembre in tv dei nuovi episodi di Emily in Paris, Lily Collins è tornata al centro della scena, un ritorno che vede l'attrice già ovunque sui media, con look da capogiro, per onorare la grande passione per lo stile del suo personaggio nella serie Netflix.
L'attrice britannica, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, è stata protagonista anche sui social con un video in cui omaggia le Spice Girls, artiste che adorava da ragazzina, nel quale imita il suo idolo della girl band: Victoria Beckham.
La clip è diventata virale grazie alla presenza della stilista ed ex Spice Girl, anche lei di passaggio nello studio del programma televisivo.
Lily Collins e Victoria Beckham, l'incontro in tv
Lily Collins e Victoria Beckham si sono rese protagoniste di un momento social che è già diventato un cult, di quelli che hanno tutte le carte in regola per entrare nel grande volume della cultura pop.
Le due icone british si sono confrontate nel dietro le quinte del seguitissimo talk show condotto da Jimmy Fallon sulle note di Wannabe, classico delle Spice Girls.
Come mai proprio le Spice? Lily Collis ha confessato al presentatore americano di adorare la girl band. Victoria Beckham, la Posh Spice, è uno dei suoi miti assoluti a sempre.
Per il suo hair look nella quinta stagione di Emily in Paris, un caschetto corto e liscio con la fila centrale, l'attrice si è ispirata a uno dei tagli di capelli più famosi di Lady Beckham. Per non dire del guardaroba. "Spero proprio non uscire mai dalla mia Posh Era", ha detto l'attrice cresciuta col mito della cantante, ora stilista affermata della Paris Fashion Week, celebre per il suo stile e la sua personalità "posh", ovvero, elegante e sofisticata.
Jimmy Fallon ha sorpreso Lily Collins facendo entrare in studio, in diretta, Victoria Beckham, rendendo possibile l'incontro tra le due celebrità inglesi mai avvenuto prima.
Victoria Beckham e la star di Emily in Paris si sono abbracciate calorosamente. L'attrice era così emozionata al punto da non sapere cosa dire.
Il video virale sulle note di Wannabe
Nel video virale girato dietro le quinte del Tonight Show di Jimmy Fallon, Lily Collins ripete il labiale di Wannabe imitando le mosse di Posh Spice nel celebre video della hit del 1996.
Mentre l'attrice è impegnatissima nella sua versione della Spice, la vera Victoria Beckham passa alle sue spalle, la guarda stupita e passa rapidamente oltre.
Collins, imbarazzata, interrompe subito la performance e chiede al cameraman: "Perché non mi hai avvisata?".
Sotto al video i commenti continuano ad accumularsi, ad oggi sono più di duemila. Tra le tante reazioni degli utenti su Instagram spicca quella di Cruz Beckham, figlio della ex Spice, che ha postato una gif con un estratto della hit che fa scatenare i fan da trent'anni col suo ritmo.
Per gli ammiratori delle due celebrità non ci sono dubbi: il crossover tra la ex Posh Spice ed Emily Cooper è uno dei momenti più belli di sempre.
