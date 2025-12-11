Lily Collins, l'imitazione di Victoria Beckham da Jimmy Fallon

Lily Collins e Victoria Beckham, l'incontro in tv

Lily Collins e Victoria Beckham si sono rese protagoniste di un momento social che è già diventato un cult, di quelli che hanno tutte le carte in regola per entrare nel grande volume della cultura pop.

Le due icone british si sono confrontate nel dietro le quinte del seguitissimo talk show condotto da Jimmy Fallon sulle note di Wannabe, classico delle Spice Girls.

Come mai proprio le Spice? Lily Collis ha confessato al presentatore americano di adorare la girl band. Victoria Beckham, la Posh Spice, è uno dei suoi miti assoluti a sempre.

Per il suo hair look nella quinta stagione di Emily in Paris, un caschetto corto e liscio con la fila centrale, l'attrice si è ispirata a uno dei tagli di capelli più famosi di Lady Beckham. Per non dire del guardaroba. "Spero proprio non uscire mai dalla mia Posh Era", ha detto l'attrice cresciuta col mito della cantante, ora stilista affermata della Paris Fashion Week, celebre per il suo stile e la sua personalità "posh", ovvero, elegante e sofisticata.

Jimmy Fallon ha sorpreso Lily Collins facendo entrare in studio, in diretta, Victoria Beckham, rendendo possibile l'incontro tra le due celebrità inglesi mai avvenuto prima.

Victoria Beckham e la star di Emily in Paris si sono abbracciate calorosamente. L'attrice era così emozionata al punto da non sapere cosa dire.