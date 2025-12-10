Emily in Paris, arriva il libro coi look di Lily Collins nella serie

Emily Cooper , la protagonista di Emily in Paris, la serie televisiva Netflix che sta per tornare in streaming con gli episodi della quinta stagione , è un personaggio nato per diventare una icona del piccolo schermo, per il suo lifestyle ma soprattutto per il suo stile. Il guardaroba esuberante e ispirato allo stile parigino di Emily/Lily Collins è al centro del nuovo libro dedicato alla serie tv , Emily in Paris : The Fashion Guide, il primo volume incentrato sulla moda dello show comedy creato da Darren Star. Star ha firmato la prefazione ma il merito della pubblicazione va alla curatrice Marylin Fitoussi , costumista francese che ha ideato il progetto fashion della serie. Il libro, un coffee table book in piena regola, per dimensioni e stampa, è un oggetto coloratissimo e invitante dalla copertina (dove campeggia Lily Collins nei panni di Emily) fino all'ultima pagina. L'editore è Assouline che l'ha già pubblicizzato sui social raccogliendo l'entusiasmo da parte del pubblico della serie.

Emily Cooper, icona di stile del piccolo schermo

Uno dei principali temi di discussione a proposito di Emily in Paris è la moda della serie, non a caso lo show è un prodotto tenuto d'occhio fin dalla prima stagione dagli appassionati di stile, specie dai fan di Sex & the City.

Del resto l'iconica serie con Sarah Jessica Parker e quella con Lily Collins condividono l'ideatore, Darren Star che, attraverso le avventure dell'americana Emiy a Parigi ha voluto raccontare una nuova idea gioiosa di vestire.

Il progetto deve tutto a Marylin Fitoussi che, da ammiratrice e discepola di Patricia Field, la leggendaria costumista di Sex & the City, ha creato per Emily un mondo (e un armadio) fatto di tailleur con la minigonna a tinte vivaci, esuberanti dress couture, stivali alti col tacco, borsette e copricapi di design.

Emily non ha paura di giocare con la moda e di osare, in ogni aspetto della sua vita. Parigi per lei è un gioco senza regole e così anche la moda.

A Parigi (e poi a Roma, nelle ultime stagioni in onda) Emily non ha paura di fare sfoggio dei suoi desideri di stile più sfrenati e il nuovo libro curato dalla costumista dello show raccoglie tutti i momenti moda più rilevanti della serie e delle sue protagoniste.

Non c'è solo Emily Cooper, a cui va naturalmente il posto principale: ci sono anche Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Mindy (Ashley Park) e Camille (Camille Razat).

Arrivati alla vigilia del debutto della quinta stagione, il materiale fashion abbonda e i fan possono divertirsi a ripercorrere la storia iniziata in tv nel 2020 a suon di look.

Il volume, 304 pagine, include i contributi dei realizzatori della serie e la selezione dei 25 look preferiti dalla costumista, fotografati per la pubblicazione.

Lily Collins l'ha commentato così: “È una lettera d’amore dedicata all’immaginazione colorata e audace di Marylin e alla libertà che dà a tutti noi di giocare con lo stile”.

L'attrice britannica, molto ammirata per le sue scelte di moda anche fuori dal set, ha speso ottime parole a proposito della costumista dello show. Con lei ha sviluppato negli anni una collaborzione creativa che le ha cambiato la vita.