Il giorno di San Valentino Harper Beckham, 14 anni, l’ultimogenita di Victoria Beckham e David Beckham, ha condiviso sul suo account Instagram privato una vecchia foto in bianco e nero in compagnia dei tre fratelli maggiori Brooklyn, 26 anni, Romeo, 23 anni, e Cruz, 20 anni. “Vi voglio un bene così grande che le parole non possono descriverlo”, ha scritto la ragazzina prima di taggare tutti loro nello scatto, che mostra Romeo e Cruz in piedi in piscina dietro Brooklyn e lei, che gli stringe le braccia intorno al collo. “Buon San Valentino ai fratelli migliori del mondo”, ha proseguito in un’altra story dove ha pubblicato un’altra foto accompagnata dalla canzone Big Girls Don’t Cry di Fergie, poi ripubblicata da mamma Victoria con l’aggiunta di un’emoji a forma di cuore rosso. Gli omaggi di Harper ai fratelli sono arrivati sulla scia delle accuse del fratello Brooklyn ai genitori. Il 19 gennaio, infatti, il primogenito aveva accusato la famiglia di aver tentato di rovinare la sua relazione con l’attuale moglie, Nicola Peltz Beckham, 31 anni. Secondo lui, infatti, la madre Victoria avrebbe cercato di sabotare in vari modi il loro matrimonio, celebrato nel 2022, in particolare annullando all’ultimo momento la creazione dell’abito da sposa per la consorte e “rubando” il loro primo ballo di nozze. L’ex Spice Girl avrebbe infatti danzato con il figlio in modo “inappropriato”. Inoltre, Brooklyn ha aggiunto che il padre David si sarebbe rifiutato di vedere la coppia a Londra in occasione del suo 50esimo compleanno “a meno che non si trattasse della sua grande festa”. Infine, il figlio avrebbe sottolineato di essere stato controllato per tutta la vita da persone ossessionate dall’immagine pubblica. Recentemente, una fonte ha rivelato alla rivista People che “David e Victoria hanno chiesto ripetutamente a Brooklyn e a Nicola di incontrarsi e di parlare per andare avanti”. La fonte ha aggiunto che “David ama i suoi figli. Sono tutto per lui”. Al contrario, un’altra fonte vicina a Brooklyn e a Nicola avrebbe invece negato che ciò corrisponda al vero.