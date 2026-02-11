Offerte Sky
San Valentino, 15 film al cinema o in streaming, da Cime tempestose a Pretty Wowam. FOTO

Cinema fotogallery
15 foto
Se volete tuffarvi in tante love story capaci di far brillare i vostri occhi fino a trasformarli in due cuoricini, ecco i migliori titoli di pellicole romantiche che vi aspettano sul grande e sul piccolo schermo. In sala o in streaming, potrete godervi queste avventure romantiche insieme alla vostra dolce metà o con chiunque vogliate. Oltre alle nuove uscite, ci sono anche cult come Ghost e Pretty Woman, che tornano al cinema in versione restaurata

A cura di Camilla Sernagiotto

