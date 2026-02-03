Unghie di febbraio, 16 idee per una manicure romantica in tema con San Valentino. FOTO
La Festa degli Innamorati dura un giorno ma nulla ci vieta di aggiungere un tocco romantico al beauty look per tutto il mese di febbraio, declinando le maggiori tendenze in fatto di unghie in chiave sentimentale e sognante.
I colori principali sono il rosso e il rosa, ma le possibilità e le tecniche con cui sperimentare sono davvero tante. Ecco una carrelata di spunti visti sui social da provare adesso
A cura di Vittoria Romagnuolo