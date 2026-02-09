Pretty Woman torna al cinema per San Valentino, restaurato in 4K

Torna Nexo Studios-Back to Cult , la rassegna dedicata ai film che hanno segnato epoche e generazioni. Un nuovo ciclo di proiezioni-evento per riscoprire sul grande schermo i grandi classici del cinema. Il film è stato recuperato e migliorato partendo dai materiali originali e rimasterizzato in risoluzione 4K , cioè molto più alta rispetto alle versioni tradizionali. Pretty Woman sarà nelle sale cinematografiche il 9, 10, 11 e 14 febbraio.

Dopo il grande successo di Natale con Mamma, ho perso l’aereo, che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di NEXO STUDIOS - BACK TO CULT, la rassegna dedicata ai film che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni. Il ciclo 2026 proporrà nuovi titoli iconici che torneranno sul grande schermo in occasioni speciali, offrendo al pubblico l’opportunità unica di riscoprirli nella loro dimensione cinematografica originaria.

all'insegna del romanticismo

Si comincia il 9, 10, 11 e 14 febbraio, in occasione di San Valentino, con Pretty Woman, la commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall. Considerato uno dei maggiori successi del genere, il film con Julia Roberts e Richard Gere ha raccolto un successo globale con oltre 463 milioni di dollari al botteghino. La storia d’amore tra Vivian e Edward è diventata un classico intramontabile, capace di superare decenni e creare vere e proprie tendenze, come testimonia il musical di Broadway del 2018 firmato da Bryan Adams, Jim Vallance e Jerry Mitchell. Le prevendite apriranno dal 14 gennaio, a un mese esatto da San Valentino, e l’elenco delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.it.

i prossimi eventi

La rassegna proseguirà in primavera con le celebrazioni dei 25 anni di Moulin Rouge!, il visionario film del 2001 diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Nicole Kidman e Ewan McGregor: un’opera che ha ridefinito il musical contemporaneo attraverso una miscela audace di linguaggi pop e rivisitazioni musicali. Ambientato nella Parigi bohémien della fine dell’Ottocento, il film intreccia personaggi reali e di fantasia – tra cui Henri de Toulouse-Lautrec – in una storia dominata dalle quattro parole chiave che ne hanno fatto un manifesto: Libertà, Bellezza, Verità e Amore. Presentato in concorso al Festival di Cannes, Moulin Rouge! ha segnato la rinascita del musical cinematografico, vincendo due premi Oscar per scenografia e costumi.

A chiudere la stagione di questa prima parte dell’anno sarà un altro titolo che sarà presto annunciato. Con questa selezione, la seconda stagione di BACK TO CULT conferma la volontà di Nexo Studios di riportare in sala opere che hanno cambiato il modo di vedere, vivere e ricordare il cinema. Un’occasione unica per rivivere tre titoli entrati a pieno titolo nel patrimonio della cultura visiva internazionale.

La rassegna Nexo Studios - Back to Cult è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies e con i media partner Radio Deejay e ArteSettima.