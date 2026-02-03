San Valentino, regali per lui: 10 idee originali. FOTO
Per chi è in cerca di un regalo da fare a San Valentino, senza puntare su grandi gesti ma su un pensiero scelto con attenzione, ecco diverse idee pensate per stili ed esigenze diverse, adatte a chi vuole dedicare tempo alla coppia o semplicemente fare un regalo
- Un’idea regalo flessibile, adatta anche a San Valentino, il cofanetto Smartbox “Magiche emozioni per due” permette di regalare un momento da condividere, con la libertà di selezionare l’attività più adatta ai propri gusti e di programmare l’esperienza con calma. È disponibile su Amazon al prezzo di 55,99 euro.
- Un piccolo oggetto pensato per unire scrittura e relax. La penna gel antistress Legami a tema Teddy Bear è morbida al tatto, ideale da stringere mentre si scrive o si prende una pausa, con inchiostro nero e punta da 0,5 mm. Un’idea semplice e simpatica. È disponibile su Amazon al prezzo di 3,95 euro.
- Un’idea regalo pensata per le coppie che vogliono creare un ricordo da conservare nel tempo, Il kit Lalfof permette di realizzare il calco delle mani di due persone, con la possibilità di personalizzarlo con i nomi. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,89 euro.
- Per chi ama gli orologi dal design essenziale, il modello Decker di Fossil unisce movimento cronografo al quarzo e cinturino in pelle. È disponibile su Amazon al prezzo di 74,00 euro.
- Per chi cerca uno smartwatch, il Redmi Watch 5 di Xiaomi combina un ampio display Amoled da 2,07 pollici con funzioni smart e sportive. Un’idea regalo versatile, adatta anche a San Valentino. È disponibile su Amazon al prezzo di 74,90 euro.
- Per chi ama cucinare in modo pratico, la friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry XXL offre una capacità totale di 11 litri con doppio cestello antiaderente, lavabile in lavastoviglie. Le sette modalità di cottura e l’app con ricette integrate la rendono adatta a preparazioni diverse. È disponibile su Amazon al prezzo di 159,99 euro.
- Il portapenne in ceramica Legami, a tema Teddy Bear, è pensato per organizzare la scrivania con un tocco decorativo. Un’idea regalo semplice ma curata nei dettagli. È disponibile su Amazon al prezzo di 12,95 euro.
- Per chi ama creare un’atmosfera suggestiva in casa, la lampada proiettore stelle Mhazdze riproduce un cielo stellato. Dotata di timer e telecomando, può essere utilizzata come elemento decorativo o per momenti di relax. Un’idea regalo semplice ma d’effetto. È disponibile su Amazon al prezzo di 20,99 euro.
- Un'altra idea per San Valentino è il bracciale Diesel in acciaio inossidabile, con finitura color argento e chiusura a moschettone. È disponibile su Amazon al prezzo di 66,78 euro.
- Un piccolo pensiero a tema cuore, adatto anche a San Valentino, per chi ama la cancelleria e i dettagli originali. L’evidenziatore 2 in 1 Heartlighter di Legami è ideale per sottolineare appunti e documenti con un tocco diverso dal solito. È disponibile su Amazon al prezzo di 3,00 euro.