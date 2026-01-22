Nei giorni scorsi, Brooklyn Beckham ha duramente attaccato i suoi genitori su Instagram. Sei lunghe storie, che parlano di una vita sotto controllo, e che accusano David e Victoria di aver provato a sabotare il suo matrimonio con Nicola Peltz.

Le sue parole sono in netto contrasto con la clip inedita del documentario Beckcham, in cui l'ex calciatore si commuove pensando ai figli.

La clip inedita di David Beckham

Nella clip, non inserita nel montaggio finale del documentario, David Beckham dice a proposito dei suoi figli: "Avrebbero potuto essere dei piccoli s*****i, ma non lo sono, ed è per questo che sono così orgoglioso di loro". L'ex calciatore aggiunge: "Ammiro molto le persone che sono diventate". Poi, il filmato si sposta su lui che cucina proprio insieme a Brooklyn.

Ma come stanno, David e Victoria, dopo le dichiarazioni del loro figlio maggiore? Secondo il Daily Mail, Victoria sarebbe devastata: è come se il divario madre-figlio fosse improvvisamente diventato un abisso incolmabile. Anche perché, al centro delle accuse di Brooklyn, è finita soprattutto lei. Secondo il 26enne aspirante chef, l'ex Posh Spice avrebbe cancellato all'ultimo il confezionamento dell'abito da sposa di Nicola. E avrebbe sabotato il primo ballo da marito e moglie del figlio e della nuora, ballando in modo inappropriato con Brooklyn.