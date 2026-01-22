Nel video, l'ex calciatore si dice immensamente orgoglioso per come i suoi figli sono cresciuti. Parole in netto contrasto, queste, con quanto scritto su Instagram da Brooklyn, il suo primogenito
Nei giorni scorsi, Brooklyn Beckham ha duramente attaccato i suoi genitori su Instagram. Sei lunghe storie, che parlano di una vita sotto controllo, e che accusano David e Victoria di aver provato a sabotare il suo matrimonio con Nicola Peltz.
Le sue parole sono in netto contrasto con la clip inedita del documentario Beckcham, in cui l'ex calciatore si commuove pensando ai figli.
La clip inedita di David Beckham
Nella clip, non inserita nel montaggio finale del documentario, David Beckham dice a proposito dei suoi figli: "Avrebbero potuto essere dei piccoli s*****i, ma non lo sono, ed è per questo che sono così orgoglioso di loro". L'ex calciatore aggiunge: "Ammiro molto le persone che sono diventate". Poi, il filmato si sposta su lui che cucina proprio insieme a Brooklyn.
Ma come stanno, David e Victoria, dopo le dichiarazioni del loro figlio maggiore? Secondo il Daily Mail, Victoria sarebbe devastata: è come se il divario madre-figlio fosse improvvisamente diventato un abisso incolmabile. Anche perché, al centro delle accuse di Brooklyn, è finita soprattutto lei. Secondo il 26enne aspirante chef, l'ex Posh Spice avrebbe cancellato all'ultimo il confezionamento dell'abito da sposa di Nicola. E avrebbe sabotato il primo ballo da marito e moglie del figlio e della nuora, ballando in modo inappropriato con Brooklyn.
La mossa di Victoria
Alle accuse lanciate da Brooklyn, Victoria Beckham non ha risposto pubblicamente. Tuttavia, sembra che si sia mossa per estendere il brevetto del nome Brooklyn Beckham (così come quello degli altri figli). I Beckham, infatti, hanno brevettato i nomi di Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper: questo vuol dire nessuno di loro può utilizzare autonomamente il suo nome completo per qualsiasi iniziativa di marketing.
A raccontare del nome è stato lo stesso Brooklyn su Instagram: "Settimane prima del matrimonio, i miei genitori mi hanno ripetutamente fatto pressione e hanno cercato di corrompermi per farmi firmare la cessione dei diritti sul mio nome, il che avrebbe avuto ripercussioni su di me, mia moglie e i nostri futuri figli. Erano irremovibili sul fatto che firmassi prima della data delle nozze perché in quel caso i termini dell'accordo sarebbero entrati in vigore". Secondo il 26enna aspirante chef, sarebbe stata proprio la titolarità permanente del suo nome uno dei motivi alla base della faida famigliare.