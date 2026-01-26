Spice Girls, la reunion per il compleanno di Emma Bunton. La foto

Spice Girls, la reunion per il compleanno di Emma Bunton. La fotoSpettacolo
Victoria Beckham ha condiviso lo scatto in compagnia di Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel C. David Beckham ha commentato: “Posso soltanto immaginare come debbano sentirsi i fan delle Spice Girls”
Reunion per le Spice Girls, unica assente Mel B. Victoria Beckham, Geri Halliwell e Mel C hanno preso parte alla festa del cinquantesimo compleanno di Emma Bunton. Posh Spice ha pubblicato uno scatto in compagnia delle amiche e colleghe. David Beckham ha commentato: “Posso soltanto immaginare come debbano sentirsi i fan delle Spice Girls”.
spice girls, la foto della reunion
Emma Bunton ha celebrato il cinquantesimo compleanno organizzando una festa con gli amici più stretti, tra i presenti anche Victoria Beckham, Geri Halliwell e Mel C. Le amiche e colleghe hanno immortalato la reunion con uno scatto, successivamente condiviso da Posh Spice sul suo profilo Instagram che conta più di trentatré milioni di follower. David Beckham ha commentato: “Mi ha reso così felice. Posso soltanto immaginare come debbano sentirsi i fan delle Spice Girls”.
Un insider ha rivelato al Daily Mail: “Sono tutti profondamente tristi da lunedì scorso. Hanno il cuore spezzato, ma David e Victoria si presentano quando dicono che lo faranno. C'era un po' di incertezza sul compleanno di Emma, ma la adorano, è molto speciale per loro”. Sporty Spice ha rilanciato lo scatto scrivendo: “La notte più bella per celebrare la nostra Emma Bunton per oltre trent’anni di amicizia, vi amo tutte più che mai”.
Affermatesi con il singolo Wannabe nel 1996, le Spice Girls (FOTO) sono velocemente divenute tra le formazioni di maggior successo nella storia della musica. La canzone ha venduto oltre trentuno milioni di copie a livello mondiale. Nel corso degli anni Victoria, Emma, Geri, Mel B e Mel C hanno conquistato il pubblico con singoli di enorme popolarità: da Say You’ll Be There a Spice Up Your Life passando per Viva Forever, Stop e 2 Become 1.
Dopo oltre dieci anni dall’ultima tournée, nel 2019 Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B e Mel C si sono riunite per tredici appuntamenti live sold out tra Regno Unito e Irlanda. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta come Best British Single of the Year per Wannabe alla 17esima edizione dei BRIT Awards. Ricordiamo anche due vittorie come Best Group agli MTV Europe Music Awards.
