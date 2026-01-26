Spice Girls, la reunion per il compleanno di Emma Bunton. La foto

Victoria Beckham ha condiviso lo scatto in compagnia di Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel C. David Beckham ha commentato: “Posso soltanto immaginare come debbano sentirsi i fan delle Spice Girls”

Reunion per le Spice Girls, unica assente Mel B. Victoria Beckham , Geri Halliwell e Mel C hanno preso parte alla festa del cinquantesimo compleanno di Emma Bunton . Posh Spice ha pubblicato uno scatto in compagnia delle amiche e colleghe. David Beckham ha commentato: “Posso soltanto immaginare come debbano sentirsi i fan delle Spice Girls”.

spice girls, la foto della reunion

Emma Bunton ha celebrato il cinquantesimo compleanno organizzando una festa con gli amici più stretti, tra i presenti anche Victoria Beckham, Geri Halliwell e Mel C. Le amiche e colleghe hanno immortalato la reunion con uno scatto, successivamente condiviso da Posh Spice sul suo profilo Instagram che conta più di trentatré milioni di follower. David Beckham ha commentato: “Mi ha reso così felice. Posso soltanto immaginare come debbano sentirsi i fan delle Spice Girls”.

Un insider ha rivelato al Daily Mail: “Sono tutti profondamente tristi da lunedì scorso. Hanno il cuore spezzato, ma David e Victoria si presentano quando dicono che lo faranno. C'era un po' di incertezza sul compleanno di Emma, ​​ma la adorano, è molto speciale per loro”. Sporty Spice ha rilanciato lo scatto scrivendo: “La notte più bella per celebrare la nostra Emma Bunton per oltre trent’anni di amicizia, vi amo tutte più che mai”.