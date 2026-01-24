Victoria Beckham, boom di vendite tra le polemiche familiari

Mentre lo scontro tra Victoria Beckham e il figlio Brooklyn infiamma i tabloid, succede l'inaspettato: una sua vecchia canzone del 2001 è tornata in vetta alle classifiche. Tra le accuse di Brooklyn sul matrimonio con Nicola Peltz e le tensioni sul marchio di famiglia, il ritorno al successo di Posh Spice sembra un paradosso mediatico. Difficile dire se sia un gesto di solidarietà dei fan o l'effetto di una curiosità morbosa, ma di certo la crisi si è trasformata in un incredibile caso commerciale

Mentre il clan Beckham affronta quella che la stampa britannica ha già ribattezzato la sua "settimana orribile", un dato commerciale insolito spariglia le carte. A 25 anni dal debutto solista, Victoria Adams torna a scalare le classifiche di vendita con “Not Such an Innocent Girl”. Tuttavia, quello che a prima vista potrebbe sembrare un tributo d’affetto, appare in realtà come un fenomeno mediatico complesso: un mix tra curiosità, riscoperta nostalgica e una polarizzazione del pubblico che, nel pieno di uno scontro familiare senza precedenti, ha riportato i riflettori sulla carriera musicale della "Posh Spice".

Le accuse di Brooklyn: "Brand e apparenza prima degli affetti" Il ritorno d'interesse per la musica di Victoria segue cronologicamente le durissime dichiarazioni di Brooklyn Beckham. Il primogenito, attraverso i propri canali social, ha annunciato una rottura drastica con i genitori, accusando la madre di non aver mai accettato la moglie Nicola Peltz e di aver tentato di sabotare il loro rapporto. Brooklyn ha descritto un clima familiare dominato, a suo dire, dall'ossessione per l'immagine, citando episodi controversi avvenuti durante il suo matrimonio nel 2022. “Io e mia moglie non vogliamo una vita modellata sulla stampa o sulla manipolazione”, ha dichiarato il giovane, sollevando un polverone che ha messo in discussione l'integrità del "marchio" Beckham. Approfondimento I Beckham come i Windsor: quando la faida diventa pubblica

Il picco di vendite: i numeri dietro il fenomeno I dati della Official Charts Company registrano un incremento delle vendite e dei download del brano pari al 19.615% rispetto alla settimana precedente. Il singolo ha raggiunto la vetta della Official Singles Sales Chart (la classifica che conteggia gli acquisti effettivi), pur rimanendo fuori dalla Top 100 generale dominata dallo streaming. È complesso stabilire con certezza cosa abbia spinto migliaia di utenti all'acquisto proprio ora: se da un lato una parte della rete ha lanciato messaggi di sostegno verso la stilista, dall'altro il fenomeno potrebbe essere letto come una reazione impulsiva alla viralità della notizia o un semplice effetto della curiosità morbosa scatenata dallo scandalo. Più che un plebiscito di affetto, il dato numerico potrebbe quindi riflettere la capacità della vicenda di monopolizzare l'attenzione pubblica. Approfondimento David Beckham, in una clip (inedita) si commuove per i figli