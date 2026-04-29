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Musica

Eros Ramazzotti e i Balcani, "una storia importante"

Ludovica Passeri

L'artista porta i suoi oltre quarant'anni di carriera in giro per il mondo con un monumentale tour. Negli ultimi giorni ha calcato i palchi di Belgrado e Zagabria, un pezzo di Europa in cui è molto amato. Dal primo concerto in Croazia, prima che Jugoslavia si dissolvesse, agli ultimi show del 2026: ecco come il ragazzo "nato ai bordi di periferia" ha conquistato il pubblico al di là dell'Adriatico

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