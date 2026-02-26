Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo. VIDEO

Lei in piedi al pianoforte, lui emozionato per uno dei brani più intimi del suo repertorio: Alicia Keys e Eros Ramazzotti cantano insieme per la prima volta, in esclusiva mondiale e in italiano, L'Aurora, e il duetto accende l'Ariston. Acclamata dal pubblico, la cantautrice e musicista americana, 17 Grammy vinti, ha poi regalato al pubblico un'intensa performance sulle note di Empire State of Mind e cambia 'New York' con 'Sanremo'

Slitta di pochi minuti il duetto tra Alicia Keys e Eros Ramazzotti per un problema tecnico. "E' il bello della diretta", scherza il cantautore. La pubblicità mandata tempestivamente da Carlo Conti introduce l'attesissima performance. La popstar di New York canta per la prima volta dal vivo e in esclusiva mondiale L'Aurora con Ramazzotti. I due incantano l'Ariston e questa straordinaria terza serata sanremese ( SCALETTA - DIRETTA - LE PAGELLE ). E' il debutto in italiano per la cantautrice americana che al pianoforte illumina il palco. L'abbraccio tra i due cantanti alla fine e l'ovazione del pubblico che grida "bis, bis", parlano per loro.

Lei in piedi al pianoforte, lui emozionato per uno dei brani più intimi del suo repertorio: Alicia Keys e Eros Ramazzotti cantano insieme per la prima volta, in esclusiva mondiale e in italiano, L'Aurora, e il duetto accende l'Ariston. Acclamata dal pubblico, la cantautrice e musicista americana, 17 Grammy vinti, ha poi regalato al pubblico un'intensa performance sulle note di Empire State of Mind e cambia 'New York' con 'Sanremo'.

la voce di Baudo presenta Eros Ramazzotti

"Signori e signori arriva dal mondo perché lui è un giramondo". E' la voce di Pippo Baudo che presenta Eros Ramazzotti super ospite all'Ariston. "Sei riuscito a trovare una serata per noi" gli dice Carlo Conti. "Certo, oggi è il 26/2/2026" risponde Eros ricordando la sua vittoria a Sanremo esattamente 40 anni fa. "Grazie per essere riuscito a trovare uno spazio tra un volo e un altro". E mentre si appresta a cantare il suo grande successo Adesso Tu con cui trionfò a Sanremo 1986. "Sei bellissimo" gli grida una signora dal palco. "Umanamente sono peggio di prima, il successo non mi ha fatto sentire superiore, mi ha dato solo la grande forza di fare quello che mi piace di più, è bello, ma sappiamo bene quello che sta succedendo nel mondo e speriamo che le cose cambino".