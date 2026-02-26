Scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara

Introduzione
Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1. La 76esima edizione della manifestazione, in programma dal 24 al 28 febbraio, è guidata da Carlo Conti, che per questa puntata sarà affiancato dalla top model russa Irina Shayk nel ruolo di co-conduttrice.
Accanto a Shayk, salirà sul palco anche Ubaldo Pantani, chiamato a ricoprire il ruolo di conduttore in affiancamento proprio nella serata di giovedì 26 febbraio, al posto di Andrea Pucci, autoesclusosi in seguito alle polemiche. L’annuncio di Pantani come co-conduttore della terza serata è stato fatto nel corso della trasmissione Che tempo che fa, ufficializzando così il cambio per la terza serata.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere della scaletta con il programma della terza serata sanremese, dai Big in gara agli ospiti, dai conduttori alle sorprese.
Quello che devi sapere
I 15 Big in ordine alfabetico
Nel corso della puntata si esibiranno i 15 artisti in gara nella categoria Big che non si sono esibiti ieri, nella seconda serata del 25 febbraio, ciascuno con la propria canzone. L’elenco segue un rigoroso ordine alfabetico, come lo stesso Carlo Conti ha comunicato durante la conferenza stampa della seconda serata di Sanremo, quando ha annunciato i nomi dei 15 Big previsti per la seconda serata e, successivamente, quelli ovviamente rimanenti destinati alla terza, sottolineando che la suddivisione rispettava l’ordine alfabetico.
Le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%. Al termine della serata verrà stilata una classifica delle 15 canzoni eseguite e il pubblico riceverà comunicazione delle prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.
Ecco i 15 artisti protagonisti della terza serata, in rigoroso ordine alfabetico, con i rispettivi brani:
Arisa – Magica favola
Eddie Brock – Avvoltoi
Francesco Renga – Il meglio di me
Leo Gassmann – Naturale
Luchè – Labirinto
Malika Ayane – Animali notturni
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
Michele Bravi – Prima o poi
Raf – Ora e per sempre
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Samurai Jay – Ossessione
Sayf – Tu mi piaci tanto
Serena Brancale – Qui con me
Tredici Pietro – Uomo che cade
La finale delle Nuove Proposte
Spazio anche alla categoria Nuove Proposte, che avrà il suo momento clou durante la terza serata. I due artisti finalisti, Angelica Bove con Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna sono i finalisti della gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026.
Saranno ancora una volta accompagnati sul palco da Gianluca Gazzoli, e si esibiranno davanti al pubblico e alla giuria, proponendo i brani con cui hanno conquistato l’accesso alla finale della categoria.
La votazione che determinerà il vincitore sarà articolata e coinvolgerà più soggetti: il pubblico da casa tramite Televoto, la Giuria Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio. Questa suddivisione mira a garantire un giudizio equilibrato tra la percezione degli spettatori e il parere degli esperti. Al termine delle esibizioni, l’artista che otterrà il maggior punteggio complessivo verrà proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte, coronando così la propria partecipazione al Festival di Sanremo 2026.
Ospiti ed esibizioni live fuori dall’Ariston
La terza serata del Festival di Sanremo sarà arricchita dalla presenza di due super ospiti: Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys saliranno sul palco dell’Ariston per esibirsi davanti al pubblico del Festival.
Non mancheranno inoltre i momenti musicali fuori dal teatro: la band The Kolors si esibirà live in Piazza Colombo, portando l’atmosfera del Festival anche nel cuore della città.