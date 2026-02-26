Scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara

Spazio anche alla categoria Nuove Proposte, che avrà il suo momento clou durante la terza serata. I due artisti finalisti, Angelica Bove con Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna sono i finalisti della gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026.

Saranno ancora una volta accompagnati sul palco da Gianluca Gazzoli, e si esibiranno davanti al pubblico e alla giuria, proponendo i brani con cui hanno conquistato l’accesso alla finale della categoria.

La votazione che determinerà il vincitore sarà articolata e coinvolgerà più soggetti: il pubblico da casa tramite Televoto, la Giuria Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio. Questa suddivisione mira a garantire un giudizio equilibrato tra la percezione degli spettatori e il parere degli esperti. Al termine delle esibizioni, l’artista che otterrà il maggior punteggio complessivo verrà proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte, coronando così la propria partecipazione al Festival di Sanremo 2026.