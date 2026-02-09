Introduzione

Andrea Pucci,, comico milanese classe 1965, nelle ultime ore è al centro del dibattito per quanto accaduto negli ultimi giorni, dopo le polemiche esplose a seguito dell’annuncio della sua co-conduzione del Festival di Sanremo 2026.

Polemiche che, come spiegato da Pucci stesso, lo hanno costretto a fare un passo indietro, annunciando attraverso un lungo messaggio che non parteciperà alla conduzione della terza serata della manifestazione.

Le critiche alla partecipazione di Pucci al Festival nascono dal tipo di comicità che gli appartiene. Autodefinitosi in passato “l’unico comico di destra” e dichiaratamente contrario al politicamente corretto, negli anni è stato contestato per battute definite offensive, sessiste e omofobe. Tra gli episodi più citati nelle critiche rientrano le prese in giro a Elly Schlein (“In un momento di follia ho fatto una battuta sull’aspetto di Elly Schlein… Rifarei la battuta”) e a Rosy Bindi (citando la celebre battuta di Berlusconi “Sei più bella che intelligente”), i commenti su Tommaso Zorzi, oggetto di battute considerate omofobe e volgari, fino a espressioni rivolte alla sinistra, come l’uso del termine “zecche”, e a riferimenti sessuali e volgari nelle sue gag, comprese battute stereotipate sulle donne e immagini provocatorie pubblicate sui social.

Quando è stato annunciato come co-conduttore di Sanremo, i parlamentari del Pd della commissione di vigilanza hanno chiesto spiegazioni alla Rai: “I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo”.

Sul dietrofront di Andrea Pucci alla co-conduzione è intervenuta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che gli ha espresso solidarietà denunciando “il clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui” e criticando il “doppiopesismo della sinistra” nella gestione della satira, mentre la Rai ha parlato di “grande rammarico” e di una “forma di censura”.

Di seguito la ricostruzione dei fatti delle ultime ore.