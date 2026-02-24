Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara

Musica
©Getty

Al via la 76ª edizione del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. Ecco come votare gli artisti preferiti

Stasera, martedì 24 febbraio dalle ore 20:40 circa, inizierà al Teatro Ariston la 76ª edizione del Festival di Sanremo (SEGUI LA DIRETTA - IL PROGRAMMA - LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA) sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. In gara si sfideranno i 30 Big e le quattro Nuove Proposte. Per il televoto, i numeri di telefono sono 894.001 da numero fisso e 475.475.1 da numero mobile. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto rispettivamente digitando sulla tastiera o inviando tramite SMS il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione dallo stesso Carlo Conti e dai co-conduttori. Il numero massimo di voti per ciascuna utenza telefonica è pari a 3 voti per ogni sessione di voto. Nell'ultima votazione, quando si potrà votare per le prime cinque posizioni della finale, il numero di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica sarà pari a 1 voto.

COME VOTARE

Le Giurie sono tre: Giuria della Sala Stampa Tv e Web, Televoto del Pubblico e Giuria delle Radio.

 

  • Prima serata - martedì 24 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big. Solo la Giuria della Sala Stampa Tv e Web voterà le esibizioni. Alla fine della votazione sarà stilata una classifica di tutte e 30 le canzoni (TUTTI I TESTI). Al pubblico saranno comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento.
  • Seconda serata - mercoledì 25 febbraio: si esibiranno i primi 15 Big. Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine della votazione sarà stilata una classifica. Al pubblico saranno comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si esibiranno anche le quattro Nuove Proposte. I due artisti più votati dal Televoto del Pubblico, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio accederanno alla terza serata.
  • Terza serata - giovedì 26 febbraio: si esibiranno i restanti 15 Big. Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine della votazione sarà stilata una classifica. Al pubblico saranno comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si sfideranno anche i due finalisti delle Nuove Proposte e sarà annunciato il vincitore della categoria.
  • Quarta serata - venerdì 27 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big con un ospite in duetti (TUTTI I DUETTI) del repertorio italiano o internazionale. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine sarà annunciato il vincitore di puntata.
  • Serata finale - sabato 28 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine della votazione, Carlo Conti annuncerà la classifica con le prime 5 posizioni e i risultati verranno sommati a quelli della prima, seconda e terza serata. I cinque artisti più votati si esibiranno di nuovo e, nuovamente, il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L’artista più votato diventerà il vincitore di Sanremo 2026.

Approfondimento

FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus
FOTOGALLERY

©Getty

1/30
Musica

Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni

Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Chi è l'attrice Pilar Fogliati, co-conduttrice a Sanremo 2026.

Spettacolo

Attrice, sceneggiatrice e regista, Pilar Fogliati è tra le protagoniste della seconda serata del...

18 foto

Chi è Elettra Lamborghini, a Sanremo 2026 con Voilà

Approfondimenti

La cantante, classe 1994, torna a Sanremo dopo l'esordio nel 2020 con Musica. "Mi auguro che sarà...

13 foto

Sanremo 2026, chi è Ema Stokholma, conduttrice del PrimaFestival. FOTO

Musica

Ema Stokholma torna protagonista a Sanremo 2026 alla guida del PrimaFestival, affiancata da...

12 foto

MasterChef Italia, 4 storie per la finale: lo Speciale

TV Show sky uno

Giovedì 26 febbraio serata speciale per conoscere meglio i quattro aspiranti chef protagonisti...

Chi è Angelica Bove, da X Factor a Sanremo 2026 nella Nuove Proposte

Spettacolo

Spontanea, profonda e indisciplinata, è nata nel 2003. Nonostante abbia poco più di 20 anni, sono...

10 foto

Spettacolo: Per te