Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, tutti e 30 i cantanti Big si esibiranno sul palco del Teatro Ariston per presentare per la prima volta i brani in gara, che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. L'esito della votazione determinerà una classifica dei primi 30 artisti, e il pubblico riceverà comunicazione delle canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, ma senza ordine di piazzamento.



I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati dal co-conduttore, l'attore turco Can Yaman.

Il super ospite della serata sarà Tiziano Ferro, che tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare un anniversario importante, i 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo (che hanno segnato l’inizio della sua carriera discografica) e per presentare il nuovo disco Sono un grande.

Tra gli altri ospiti, Max Pezzali si esibirà per tutte e cinque le serate con le hit pop che hanno segnato la storia della musica italiana dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo.

Gaia porterà la sua musica Live in Piazza Colombo.

LEGGI ANCHE: SANREMO 2026, TUTTI GLI OSPITI DEL FESTIVAL, DA ANDREA BOCELLI A MAX PEZZALI. FOTO

©Getty