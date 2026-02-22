Offerte Sky
Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata

Musica
©Getty

Introduzione

La 76ª edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) si terrà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti (alla quinta volta alla guida della kermesse dopo le edizioni del 2015, 2016, 2017 e 2025, e per la seconda volta consecutiva in generale). La co-conduttrice sarà Laura Pausini. In gara si sfideranno invece i 30 Big con brani inediti e quattro Nuove Proposte, due delle quali qualificate tramite Sanremo Giovani 2025 e due mediante Area Sanremo 2025 con i brani presentati durante le rispettive competizioni.

 

I BRANI DEI 30 BIG:

I BRANI DELLE NUOVE PROPOSTE:

Il vincitore della categoria Big avrà il diritto di rappresentare l’Italia allEurovision Song Contest 2026, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio a Vienna, in Austria.

Quello che devi sapere

PRIMA SERATA - MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, tutti e 30 i cantanti Big si esibiranno sul palco del Teatro Ariston per presentare per la prima volta i brani in gara, che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. L'esito della votazione determinerà una classifica dei primi 30 artisti, e il pubblico riceverà comunicazione delle canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, ma senza ordine di piazzamento.

I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati dal co-conduttore, l'attore turco Can Yaman.

 

Il super ospite della serata sarà Tiziano Ferro, che tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare un anniversario importante, i 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo (che hanno segnato l’inizio della sua carriera discografica) e per presentare il nuovo disco Sono un grande.

 

Tra gli altri ospiti, Max Pezzali si esibirà per tutte e cinque le serate con le hit pop che hanno segnato la storia della musica italiana dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo.

 

Gaia porterà la sua musica Live in Piazza Colombo.

 

©Getty
1/5

SECONDA SERATA - MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si esibiranno 15 artisti in gara nella categoria Big, ognuno con la propria canzone. Il pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio voteranno le performance. Alla fine, verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e il pubblico riceverà comunicazione delle prime 5 posizioni, ma senza ordine di piazzamento.
 

Spazio anche alle Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli: si esibiranno 4 artisti, suddivisi in due sfide dirette. Il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le canzoni. I due artisti più votati, uno per ciascuna sfida, accederanno alla terza serata.

I co-conduttori saranno Achille Lauro, l'attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo.
 

Bresh si esibirà Live in Piazza Colombo.

 

©Getty
2/5
TERZA SERATA - GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 si esibiranno gli altri 15 artisti in gara nella categoria Big, ognuno con la propria canzone. Il pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio voteranno le performance. Alla fine, verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e il pubblico riceverà comunicazione delle prime 5 posizioni, ma senza ordine di piazzamento.

 

Per le Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli, si sfideranno i due artisti finalisti. La votazione avverrà tramite Televoto, Giuria Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Il più votato sarà proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte.

 

La co-conduttrice sarà la supermodella russa Irina Shayk.

 

Super ospiti saranno Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys.



The Kolors si esibiranno Live in Piazza Colombo.

 

©Getty
3/5

QUARTA SERATA - VENERDÌ 27 FEBBRAIO

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tutti e 30 i Big in gara si esibiranno insieme a un artista ospite in una cover, scelta dal repertorio italiano o internazionale. Il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L'artista più votato sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

Ecco tutti i duetti:
 

  • Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
  • Bambole di Pezza con Cristina D’AvenaOcchi di gatto
  • Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
  • Ditonellapiaga con TonyPitony - The Lady is a Tramp
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
  • Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
  • Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
  • Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
  • Fulminacci con Francesca FagnaniParole parole
  • J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
  • LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
  • Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
  • Levante con Gaia – I maschi
  • Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
  • Malika Ayane con Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro il cuore
  • Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
  • Nayt con Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
  • Raf con i The Kolors – The Riddle
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
  • Serena Brancale con Gregory Porter e DeliaBesame Mucho
  • Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

 

Ospite sarà la top model Bianca Balti. "Questa grande donna tornerà all’Ariston per raccontarci un anno di forza ed energia", ha detto Carlo Conti nell'annuncio, riferendosi al percorso di cure del tumore ovarico che l'ha colpita.

 

Francesco Gabbani canterà Live in Piazza Colombo.

 

©Getty
4/5
FINALE - SABATO 28 FEBBRAIO

Nella finale del Festival di Sanremo 2026 si esibiranno tutti i 30 Big, ognuno con la propria canzone. Il pubblico attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le performance. Il pubblico riceverà comunicazione delle prime 5 posizioni, ma senza ordine di piazzamento. La classifica generale si formerà sulla base dell'aggregazione dei risultati con quelli della prima, della seconda e della terza serata. I cinque artisti più votati si esibiranno nuovamente e saranno sottoposti a una nuova votazione delle tre giurie. L’artista primo classificato sarà proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2026.

 

Super ospite della finale sarà Andrea Bocelli.

 

I Pooh si esibiranno in Piazza Colombo per festeggiare i 60 anni di carriera.

©Getty
5/5
