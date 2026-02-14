Delia, il Sicilia Bedda Tour: "Sul palco consapevolezza di X Factor"

L'artista siciliana, grande rivelazione dell'edizione 2025 del talent musicale di Sky, ha debuttato al Teatro degli Arcimboldi di Milano in una serata sold out: sul palco a sorpresa Serena Brancale e insieme cantano Stringimi. L'INTERVISTA

Dopo aver incantato il pubblico di X-Factor 2025 ( GUARDA LO SPECIALE ) Delia , cantautrice, interprete e pianista classica, è pronta a tornare dove tutto ha avuto origine: sul palco, con la sua voce e la sua terra al centro. Ha preso il via al Teatro degli Arcimboldi di Milano il Sicilia Bedda Tour che attraverserà i principali teatri italiani in una prima parte invernale, per poi proseguire nei mesi estivi nei luoghi più suggestivi della penisola. Un viaggio che inizia con un successo fuori dagli schemi, per un’artista che, fino a poco tempo fa, sognava soltanto di raccontare la propria terra, le proprie radici e le emozioni di chi parte senza mai andarsene davvero: 23mila biglietti venduti in meno di 30 giorni, sold out in pochissimo e un entusiasmo travolgente che ha costretto a raddoppiare le date di Roma e Palermo, spostandole in venue più grandi, per rispondere a una richiesta fuori da ogni previsione. Anche le successive tappe stanno andando rapidamente verso il sold out, con pochissimi biglietti ancora disponibili, confermando fin da subito Delia come una delle nuove voci più potenti e credibili della scena italiana. Sicilia Bedda Tour non è solo un tour ma un atto di appartenenza. È il racconto di una terra, la sua Sicilia amata, lasciata, sognata, che continua a vivere anche quando si è lontani. È il punto d’incontro tra radici profonde e uno sguardo rivolto al futuro, tra la tradizione del folk e la libertà del cantautorato contemporaneo.

Delia partiamo dalla fine, quindi dal tour con il debutto sold out agli Arcimboldi e altri sold out già ufficiali: come è il tuo stato d'animo?

Agli Arcimboldi è stato stupendo. Fin dalla preparazione: mi scaldo sempre prima di salire sul palco, mi piace stare da sola e mi ripasso a mente il concerto. Ieri sera ho giocato in trasferta anche se ho visto tanti siciliani in platea. Ho scelto di aprire con una intro omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e ho chiuso con Zitta e Muta per ora uscita solo sui social. Prima ho proposto le cover di X Factor e nella parte centrale gli inediti.

Cosa ti resta di X Factor? E che consigli dai a chi oggi partecipa ai casting?

Mi ha lasciato tantissima consapevolezza, mi ha insegnato a lasciare fuori i problemi della vita e a essere me stessa sul palco. A chi ci prova in questo 2026 dico di non spaventarsi della propria identità artistica perché devi scommettere su quello sei.

Il tuo singolo Sicilia Bedda è un mix di cuore e radici: sono forti le tue radici siciliane?

Mai smetterò di esserlo, sono importanti. Come i fiori e gli alberi, le radici ti rendono più bella. Non mi sento in trasferta, cuore e cervello restano in Sicilia.

Presto sarai a Sanremo per duettare con Serena Brancale e Gregory Porter in Besame Mucho: come ti stai preparando, soprattutto dal punto di vista emotivo, per affrontare quel palco?

Sto meditando tanto, le cose mi accadono veloci e staziono sul presente: Sanremo sarà tra due settimane eppure io la immagino tra due anni. Sto studiando perché così sento meno ansia e sono più concentrata. Mi appoggio a Serena che è meravigliosa e speciale. Non ho grandi esperienze con Besame Mucho, qualche volta la ho fatta chitarra e voce con i miei amici.

Sei nata ai piedi dell'Etna e tra le leggende dell'Etna c'è quella che narra che il gigante Tifone fu sconfitto da Giove e sepolto. Le eruzioni sono i suoi sforzi per liberarsi. Oggi ti senti libera da quelle "facce vecchie, appese, stese [che] gocciano frasi a tradimento"?

Di quelle facce mai ma ho imparato a combatterle. Certi problemi non si evitano, se ne prende coscienza. Sapere sempre che esistono è fondamentale.

Musica è libertà: quale è il tuo concetto di libertà in un'epoca in cui la libertà ci viene quotidianamente messa in discussione?

Per me è fare cose che facciano stare bene a prescindere dalla loro natura. Mi sento libera nelle mie canzoni, almeno lì.

Musica è anche condivisione: quanto lo è nella stagione del super ego?

Ho iniziato a fare musica proprio per la condivisione, la condivisione è vita.

Che rapporto hai con i social? Se capita sai gestire gli hater?

Io dico che l'importante è parlare, nel bene e nel male, poi so che non posso piacere a tutti e dunque continuo a vivere e cantare per quelli cui sto simpatica

Parlami dei tuoi brani originali: quanti ne hai da pubblicare che ora sono nel cassetto? L'ispirazione arriva improvvisa?

A bizzeffe, bisogna però capire quali escono bene. Succede anche nella scrittura, alcune sbocciano per istinto e altre perché ci ragiono. Comunque prima vado d'istinto e poi ci ragiono.

Sai cucinare? quale è il tuo piatto forte?

Le cose giuste sono quelle semplici: pasta con pomodorini e basilico.

Sei istintiva o razionale?

Istintiva e non me ne pento.

Quale è il capo di abbigliamento cui non sai dire di no?

Qualsiasi tipo di scarpe, dalle sneaker al tacco alto. Ma non ho abbastanza armadi.

Vacanze è mare o montagna? E hai un luogo del cuore?

Mare, da siciliana; il posto del cuore sono le spiagge di Bagheria.

La sera sul divano davanti alla tv: film o serie tv? E un titolo iconico?

Vado controcorrente preferisco leggere, staccarmi dagli schemi. Ora sto leggendo Un amore senza fine di Scott Spencer.

Se avessi la macchina del tempo chi vorresti essere e dove vorresti tornare?

Vorrei tornare a Vienna nel periodo asburgico e conoscere Mozart, sapere come si passava la vita. Vorrei essere la creatrice di Frankenstein ovvero Mary Shelley.

Il tuo rapporto con lo sport?

Faccio le olimpiadi con la testa, campionessa di salto a ostacoli dal divano.

Oltre al tour che accadrà nelle prossime settimane? E' in arrivo nuova musica?

Uscirà l'album, continuano i concerti e poi si vedrà; spero di continuare a cantare e portare la mia musica in giro per il mondo.