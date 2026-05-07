Amici, le anticipazioni della semifinale del Serale

Introduzione
Penultimo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del celebre talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Sei allievi si esibiranno al centro dello studio. Giudici Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio. Annunciati come ospiti Belén Rodriguez e Giulia Michelini
Quello che devi sapere
Amici, il Serale
Penultimo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi.
Chi conduce
Maria De Filippi sarà alla guida dell’attesa semifinale del talent-show. Sei allievi si esibiranno al centro dello studio per conquistare un posto nell’appuntamento conclusivo.
Quando va in onda
Il penultimo appuntamento di questa edizione del talent-show andrà in onda sabato 9 maggio 2026.
Ospite Belén Rodriguez
La conduttrice e modella tornerà ad Amici. La pagina Instagram del talent-show ha annunciato la presenza di Belén Rodriguez, tra i volti più noti del piccolo schermo. Nel corso degli anni la showgirl argentina ha preso parte a numerose trasmissioni televisive, tra queste ricordiamo il Festival di Sanremo.
Ospite Giulia Michelini
Dopo aver partecipato al gioco delle password nella settima puntata, Giulia Michelini tornerà nello studio di Amici.
I professori
Sei insegnanti stanno guidando i giovani allievi nel corso del programma. Professori di canto: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Insegnanti di danza: Emanuel Lo, Veronica Peparini e Alessandra Celentano.
I giudici
Quattro giurati sono chiamati a votare le esibizioni degli allievi: Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio.
La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guidano la squadra più numerosa, ovvero quella formata da tre ragazzi. Ecco gli allievi:
- Elena
- Emiliano
- Nicola
La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini
La squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini è formata da due cantanti. Questi gli allievi:
- Angie
- Lorenzo
La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli
Un solo allievo nella squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: il ballerino Alessio.
Settima puntata, chi è uscito
Gard e Riccardo hanno abbandonato Amici al termine della settima puntata. Al ballottaggio anche il cantante Lorenzo.
Sesta puntata, chi è uscito
Alex ha lasciato la scuola di Amici nella sesta puntata, in onda sabato 25 aprile. Salvi i cantanti Elena e Lorenzo.
Quinta puntata, chi è uscito
Una eliminazione nel quinto appuntamento. La ballerina Kiara, seguita da Emanuel Lo, ha lasciato il programma.
Quarta puntata, chi è uscito
Il quarto appuntamento di Amici ha visto l’uscita della cantante Caterina. Salvi Alex e Alessio.
Terza puntata, chi è uscito
Due uscite nel terzo appuntamento, andato in onda sabato 4 aprile. Eliminati Plasma e Valentina.
Seconda puntata, chi è uscito
Il secondo appuntamento, in onda nella serata di sabato 28 marzo, ha visto l’uscita di Simone.
Prima puntata, chi è uscito
Tre allievi eliminati nella prima puntata di questa edizione di Amici, ovvero Opi, Michele e Antonio.
Tutti gli ospiti musicali
Tantissimi artisti sono stati ospiti di questa edizione di Amici: da Annalisa a Sarah Toscano passando per Tommaso Paradiso e Biagio Antonacci. Al momento massimo riserbo sull’ospite della semifinale. Questi gli artisti esibitisi nelle prime sette puntate:
- prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
- seconda puntata: i The Kolors con Rolling Stones
- terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
- quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack
- quinta puntata: Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore
- quinta puntata: Biagio Antonacci con You & Me
- sesta puntata: Ermal Meta con Stella Stellina, Serena Brancale e Delia con Al mio paese
- settima puntata: Sarah Toscano con un medley dei suoi successi, Gaia con Bossa Nostra
Tutti gli ospiti comici
Grandi nomi del cinema e della comicità hanno offerto momenti di spensieratezza. Al momento la pagina Instagram del talent-show non ha svelato l’ospite della semifinale. Ecco i comici dei primi sette appuntamenti:
- prima puntata: Pio e Amedeo
- seconda puntata: Francesco Cicchella
- terza puntata: Enrico Brignano
- quarta puntata: Vincenzo Comunale
- quinta puntata: Carlo Amleto
- sesta puntata: Alessandro Siani
- settima puntata: Carlo Amleto
Chi è il Direttore Artistico
Stéphane Jarny è il Direttore Artistico della venticinquesima edizione della fase Serale del talent-show condotto da Maria De Filippi.
Il gioco delle password con Alessandro Cattelan
Alessandro Cattelan è il conduttore del gioco delle password. La competizione vede due coppie sfidarsi al centro dello studio. Tra i numerosi ospiti di questa edizione ricordiamo Marco Bocci, Luca Argentero ed Elisabetta Canalis.