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Amici, le anticipazioni della semifinale del Serale

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Penultimo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del celebre talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Sei allievi si esibiranno al centro dello studio. Giudici Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio. Annunciati come ospiti Belén Rodriguez e Giulia Michelini

Quello che devi sapere

Amici, il Serale

Penultimo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

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Chi conduce

Maria De Filippi sarà alla guida dell’attesa semifinale del talent-show. Sei allievi si esibiranno al centro dello studio per conquistare un posto nell’appuntamento conclusivo.

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Quando va in onda

Il penultimo appuntamento di questa edizione del talent-show andrà in onda sabato 9 maggio 2026.

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Ospite Belén Rodriguez

La conduttrice e modella tornerà ad Amici. La pagina Instagram del talent-show ha annunciato la presenza di Belén Rodriguez, tra i volti più noti del piccolo schermo. Nel corso degli anni la showgirl argentina ha preso parte a numerose trasmissioni televisive, tra queste ricordiamo il Festival di Sanremo.

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Ospite Giulia Michelini

Dopo aver partecipato al gioco delle password nella settima puntata, Giulia Michelini tornerà nello studio di Amici.

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I professori

Sei insegnanti stanno guidando i giovani allievi nel corso del programma. Professori di canto: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Insegnanti di danza: Emanuel Lo, Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

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I giudici

Quattro giurati sono chiamati a votare le esibizioni degli allievi: Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio.

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La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guidano la squadra più numerosa, ovvero quella formata da tre ragazzi. Ecco gli allievi:

  • Elena
  • Emiliano
  • Nicola

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La squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

La squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini è formata da due cantanti. Questi gli allievi:

  • Angie
  • Lorenzo

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La squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Un solo allievo nella squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: il ballerino Alessio.

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Settima puntata, chi è uscito

Gard e Riccardo hanno abbandonato Amici al termine della settima puntata. Al ballottaggio anche il cantante Lorenzo.

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Sesta puntata, chi è uscito

Alex ha lasciato la scuola di Amici nella sesta puntata, in onda sabato 25 aprile. Salvi i cantanti Elena e Lorenzo.

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Quinta puntata, chi è uscito

Una eliminazione nel quinto appuntamento. La ballerina Kiara, seguita da Emanuel Lo, ha lasciato il programma.

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Quarta puntata, chi è uscito

Il quarto appuntamento di Amici ha visto l’uscita della cantante Caterina. Salvi Alex e Alessio.

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Terza puntata, chi è uscito

Due uscite nel terzo appuntamento, andato in onda sabato 4 aprile. Eliminati Plasma e Valentina.

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Seconda puntata, chi è uscito

Il secondo appuntamento, in onda nella serata di sabato 28 marzo, ha visto l’uscita di Simone.

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Prima puntata, chi è uscito

Tre allievi eliminati nella prima puntata di questa edizione di Amici, ovvero Opi, Michele e Antonio.

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Tutti gli ospiti musicali

Tantissimi artisti sono stati ospiti di questa edizione di Amici: da Annalisa a Sarah Toscano passando per Tommaso Paradiso e Biagio Antonacci. Al momento massimo riserbo sull’ospite della semifinale. Questi gli artisti esibitisi nelle prime sette puntate:

  • prima puntata: Annalisa con Canzone estiva
  • seconda puntata: i The Kolors con Rolling Stones
  • terza puntata: Tommaso Paradiso con I romantici
  • quarta puntata: J-Ax con Italia Starter Pack
  • quinta puntata: Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore
  • quinta puntata: Biagio Antonacci con You & Me
  • sesta puntata: Ermal Meta con Stella Stellina, Serena Brancale e Delia con Al mio paese
  • settima puntata: Sarah Toscano con un medley dei suoi successi, Gaia con Bossa Nostra

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Tutti gli ospiti comici

Grandi nomi del cinema e della comicità hanno offerto momenti di spensieratezza. Al momento la pagina Instagram del talent-show non ha svelato l’ospite della semifinale. Ecco i comici dei primi sette appuntamenti:

  • prima puntata: Pio e Amedeo
  • seconda puntata: Francesco Cicchella
  • terza puntata: Enrico Brignano
  • quarta puntata: Vincenzo Comunale
  • quinta puntata: Carlo Amleto
  • sesta puntata: Alessandro Siani
  • settima puntata: Carlo Amleto

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Chi è il Direttore Artistico

Stéphane Jarny è il Direttore Artistico della venticinquesima edizione della fase Serale del talent-show condotto da Maria De Filippi.

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Il gioco delle password con Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan è il conduttore del gioco delle password. La competizione vede due coppie sfidarsi al centro dello studio. Tra i numerosi ospiti di questa edizione ricordiamo Marco Bocci, Luca Argentero ed Elisabetta Canalis.

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