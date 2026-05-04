Gaia, è uscito il videoclip del nuovo singolo Bossa Nostra

Nel 2025 Gaia ha pubblicato il suo ultimo album Rosa dei venti raccontando: “È nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. È stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso ma anche pieno di caos”

A poche settimane dell’appuntamento live di Milano, Gaia ha lanciato il videoclip del nuovo singolo Bossa Nostra. Nel corso degli anni la cantante ha accompagnato il pubblico con numerosi tormentoni: da Coco Chanel a Sesso e samba in duetto con Tony Effe.

Nel febbraio di quest’anno Gaia ha affiancato Levante nella serata dei duetti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Le due artiste hanno proposto la cover della canzone I maschi di Gianna Nannini. Ad aprile la cantante è stata protagonista di un grande appuntamento live a Milano. Ora, Gaia ha pubblicato Bossa Nostra, il brano candidato a diventare uno tormentoni estivi del 2026. Parallelamente all’uscita, l’artista ( FOTO ) ha lanciato il videoclip ufficiale del singolo collezionando migliaia di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

Nel 2016 Gaia si è fatta conoscere al pubblico classificandosi al secondo posto di X Factor. Nel 2020 la cantante ha trionfato ad Amici pubblicando l’album Genesi, trainato dal singolo Chega, certificato doppio disco di platino. Dopo aver lanciato l’album Alma nel 2021, nel 2025 la cantante ha pubblicato Rosa dei venti raccontando sul suo profilo Instagram: “I primi ‘Venti’ sono arrivati per trasportarmi ovunque, dentro e fuori da me. Mi hanno concesso di capire che non esiste un’unica strada da percorrere, un’unica realtà e che perdersi a volte è l’unico modo per ritrovarsi davvero. Questo album è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. È stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso ma anche pieno di caos”. Tra i brani più amati di Gaia troviamo Coco Chanel, Estasi e Tokyo.

Nel corso degli anni l’artista ha collezionato anche numerose collaborazioni, tra le quali Sesso e samba in duetto con Tony Effe (FOTO). Gaia vanta anche due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2021 con Cuore amaro e quattro anni dopo con Chiamo io chiami tu, certificato disco di platino.