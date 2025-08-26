Gaia pubblica l'anteprima della nuova canzone Nuda

Dopo il successo del brano Chiamo io chiami tu presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Gaia ha annunciato il nuovo singolo Nuda in uscita venerdì 29 agosto. Il 18 aprile del prossimo anno la cantante sarà protagonista di una grande serata sul palco del Fabrique di Milano
Reduce dal successo del brano Chiamo io chiami tu, Gaia ha annunciato l’arrivo di Nuda. Il nuovo singolo uscirà venerdì 29 agosto, attesa anche per il videoclip diretto da Attilio Cusani. Il 18 aprile 2026 la cantante (FOTO) sarà in concerto al Fabrique di Milano.
gaia, il nuovo singolo nuda in uscita venerdì 29 agosto
A febbraio Gaia ha fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston presentando Chiamo io chiami tu in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano ha subito conquistato il pubblico ottenendo anche un disco d’oro. Dopo aver fatto ballare tutti, la cantante ha ora annunciato l’arrivo del singolo Nuda in uscita venerdì 29 agosto.
L’artista ha condiviso una breve anteprima del videoclip, diretto da Attilio Cusani, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram da un milione di follower. Gaia ha firmato il brano insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che ne ha curato anche la produzione.
A marzo Gaia ha pubblicato il nuovo album Rosa dei venti raccontando sul suo account social: “I primi ‘Venti’ sono arrivati per trasportarmi ovunque, dentro e fuori da me. Mi hanno concesso di capire che non esiste un’unica strada da percorrere, un’unica realtà e che perdersi a volte è l’unico modo per ritrovarsi davvero. Questo album è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. È stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso ma anche pieno di caos”.
Infine, l’artista ha concluso: “Spero che vi accompagni, che vi faccia sentire meno soli, che vi ricordi che ogni direzione ha un senso, anche quando non lo vediamo subito”.
Dalla partecipazione a X Factor nel 2016 ai successi più recenti, nel corso degli anni Gaia si è affermata come una delle protagoniste della scena musicale italiana. Tra i suoi album ricordiamo Alma pubblicato nel 2021. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Chega, Coco Chanel, Estasi e Cuore amaro, quest’ultimo presentato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.
Nell’estate del 2024 Gaia ha conquistato le classifiche grazie al tormentone Sesso e samba con Tony Effe (FOTO) ottenendo ben quattro dischi di platino. Dopo il successo del concerto nel maggio di quest’anno, il 18 aprile 2026 Gaia tornerà a esibirsi sul palco del Fabrique di Milano.
