Gaia pubblica l'anteprima della nuova canzone Nuda

Reduce dal successo del brano Chiamo io chiami tu, Gaia ha annunciato l’arrivo di Nuda. Il nuovo singolo uscirà venerdì 29 agosto, attesa anche per il videoclip diretto da Attilio Cusani. Il 18 aprile 2026 la cantante ( FOTO ) sarà in concerto al Fabrique di Milano.

L’artista ha condiviso una breve anteprima del videoclip, diretto da Attilio Cusani , in un post pubblicato sul suo profilo Instagram da un milione di follower. Gaia ha firmato il brano insieme ad Alessandro Lacava , Federica Abbate e Cripo , che ne ha curato anche la produzione.

A febbraio Gaia ha fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston presentando Chiamo io chiami tu in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano ha subito conquistato il pubblico ottenendo anche un disco d’oro . Dopo aver fatto ballare tutti, la cantante ha ora annunciato l’arrivo del singolo Nuda in uscita venerdì 29 agosto .

A marzo Gaia ha pubblicato il nuovo album Rosa dei venti raccontando sul suo account social: “I primi ‘Venti’ sono arrivati per trasportarmi ovunque, dentro e fuori da me. Mi hanno concesso di capire che non esiste un’unica strada da percorrere, un’unica realtà e che perdersi a volte è l’unico modo per ritrovarsi davvero. Questo album è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. È stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso ma anche pieno di caos”.

Infine, l’artista ha concluso: “Spero che vi accompagni, che vi faccia sentire meno soli, che vi ricordi che ogni direzione ha un senso, anche quando non lo vediamo subito”.