Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaia pubblica l'anteprima della nuova canzone Nuda

Musica
©Getty

Dopo il successo del brano Chiamo io chiami tu presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Gaia ha annunciato il nuovo singolo Nuda in uscita venerdì 29 agosto. Il 18 aprile del prossimo anno la cantante sarà protagonista di una grande serata sul palco del Fabrique di Milano

Reduce dal successo del brano Chiamo io chiami tu, Gaia ha annunciato l’arrivo di Nuda. Il nuovo singolo uscirà venerdì 29 agosto, attesa anche per il videoclip diretto da Attilio Cusani. Il 18 aprile 2026 la cantante (FOTO) sarà in concerto al Fabrique di Milano.

gaia, il nuovo singolo nuda in uscita venerdì 29 agosto

A febbraio Gaia ha fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston presentando Chiamo io chiami tu in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano ha subito conquistato il pubblico ottenendo anche un disco d’oro. Dopo aver fatto ballare tutti, la cantante ha ora annunciato l’arrivo del singolo Nuda in uscita venerdì 29 agosto.

 

L’artista ha condiviso una breve anteprima del videoclip, diretto da Attilio Cusani, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram da un milione di follower. Gaia ha firmato il brano insieme ad Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che ne ha curato anche la produzione.

Approfondimento

Red Valley 2025, Gaia si racconta a Sky Tg24

A marzo Gaia ha pubblicato il nuovo album Rosa dei venti raccontando sul suo account social: “I primi ‘Venti’ sono arrivati per trasportarmi ovunque, dentro e fuori da me. Mi hanno concesso di capire che non esiste un’unica strada da percorrere, un’unica realtà e che perdersi a volte è l’unico modo per ritrovarsi davvero. Questo album è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. È stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso ma anche pieno di caos”.

 

Infine, l’artista ha concluso: “Spero che vi accompagni, che vi faccia sentire meno soli, che vi ricordi che ogni direzione ha un senso, anche quando non lo vediamo subito”.

Approfondimento

Gaia pubblica album rosa dei venti: "Aspiro a essere una donna libera"

Dalla partecipazione a X Factor nel 2016 ai successi più recenti, nel corso degli anni Gaia si è affermata come una delle protagoniste della scena musicale italiana. Tra i suoi album ricordiamo Alma pubblicato nel 2021. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Chega, Coco Chanel, Estasi e Cuore amaro, quest’ultimo presentato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

 

Nell’estate del 2024 Gaia ha conquistato le classifiche grazie al tormentone Sesso e samba con Tony Effe (FOTO) ottenendo ben quattro dischi di platino. Dopo il successo del concerto nel maggio di quest’anno, il 18 aprile 2026 Gaia tornerà a esibirsi sul palco del Fabrique di Milano.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Milano, Il photocall di Spotify per il primo EQUAL Gala di Beneficenza in Italia dell'industria musicale per raccogliere fondi a favore delle donne nella musica alla Triennale. Nella foto: Gaia Gozzi
1/13
Approfondimenti

Gaia Gozzi, da X Factor a Sanremo 2025 con Chiamo io chiami tu. FOTO

Gaia è tra i ventinove artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dalla partecipazione a X Factor al nuovo album 'Rosa dei venti' in uscita a marzo, ripercorriamo la carriera della cantante

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Io sono Rosa Ricci, il poster ufficiale e la data di uscita del film

Cinema

"Un viaggio alle origini, quando tutto ha avuto inizio": questa la premessa del film, con...

Olly in concerto a Milano il 4 settembre, la possibile scaletta

Musica

Olly arriva a Milano il 4 settembre per un concerto all’Ippodromo Snai San Siro: attese hit come...

Mostra del Cinema di Venezia 2025, i 21 film in concorso. FOTO

Cinema

La 82ª edizione della kermesse che sta per cominciare al Lido propone in concorso 21 film...

22 foto

Babylon, il cast del film con Brad Pitt e Margot Robbie

Cinema

Damien Chazelle ci fa visitare la Hollywood della Golden Age con il suo musical, in onda su Rete...

12 foto

Gaia pubblica l'anteprima della nuova canzone Nuda

Musica

Dopo il successo del brano Chiamo io chiami tu presentato in gara alla 75esima edizione del...

Spettacolo: Per te