Gaia pubblica il nuovo singolo Nuda: testo e significato

Dopo il grande successo di Chiamo io chiami tu, Gaia è tornata con il singolo Nuda. La cantante ha lanciato il videoclip ufficiale del brano sul suo canale YouTube. Ad aprile la voce di Estasi sarà in concerto al Fabrique di Milano.

Ritmi sensuali per la nuova canzone di Gaia . Venerdì 29 agosto l’artista ( FOTO ) ha pubblicato il singolo Nuda. Intervistata da Vanity Fair , la cantante ha spiegato il significato del brano: "Mi piaceva che la canzone arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia".

Quest’estate Gaia ha fatto ballare il pubblico con il brano Chiamo io chiami tu, presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo . A maggio l’artista si è esibita sul palco del Fabrique di Milano: “Mai sola. Grazie, tutto quello che è successo non è scontato!”. Dopo il grande successo dello show, l’artista ha annunciato un nuovo appuntamento sul palco meneghino per il 18 aprile del prossimo anno.

A marzo Gaia ha pubblicato il nuovo album Rosa dei Venti, arrivato a quasi quattro anni di distanza dal precedente disco Alma contenente anche il singolo Cuore amaro. In occasione dell’uscita del progetto, l’artista ha raccontato sul profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Questo album è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. È stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso ma anche pieno di caos. Oggi però lo lascio andare, perché la musica esiste davvero solo quando trova chi la ascolta, chi la vive, chi la fa sua".

Infine, la cantante ha concluso: “Spero che vi accompagni, che vi faccia sentire meno soli, che vi ricordi che ogni direzione ha un senso, anche quando non lo vediamo subito”.