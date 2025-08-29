Esplora tutte le offerte Sky
Gaia pubblica il nuovo singolo Nuda: testo e significato

Musica
©Getty

A marzo la cantante ha lanciato il nuovo album Rosa dei Venti, arrivato a quasi quattro anni di distanza dal precedente disco Alma. Il 18 aprile 2026 la voce di Chiamo io chiami tu sarà in concerto al Fabrique di Milano

Dopo il grande successo di Chiamo io chiami tu, Gaia è tornata con il singolo Nuda. La cantante ha lanciato il videoclip ufficiale del brano sul suo canale YouTube. Ad aprile la voce di Estasi sarà in concerto al Fabrique di Milano.

gaia, il testo e il videoclip del nuovo singolo nuda

Ritmi sensuali per la nuova canzone di Gaia. Venerdì 29 agosto l’artista (FOTO) ha pubblicato il singolo Nuda. Intervistata da Vanity Fair, la cantante ha spiegato il significato del brano: "Mi piaceva che la canzone arrivasse proprio nel momento in cui si sta uscendo dall’atmosfera dell’estate, con l’abbronzatura che comincia ad andare via e nell’aria quella sensazione di nostalgia".

 

Questo il testo di Nuda di Gaia:

 

Lancio di dadi

Come ti chiami?

Che la tua bocca mastica tutti i miei mali

Se guardi bene siamo uguali

Due temporali che alzano i mari

Sembriamo il Sud America

Vestiti nudi siamo abbinati

Se ti allontani

 

Ma che fastidio

Il rosso del cielo lo spengo bevendo collirio

Mi resti addosso più forte del fumo passivo

Lento, lento, ah

Non ti mento, mento mai

E ti penso spesso sola dentro questo letto

 

Resto nuda per tutta la notte

Resto nuda per tutta la notte

Donna è la notte che morde

Resto nuda per tutta, nuda pеr tutta

Nuda per tutta la notte

Resto nuda per tutta la notte

Il sole non sorge, sfido la sorte

Nuda per tutta, nuda per tutta la notte

 

Fai di me tutto quello che vuoi

Sciogliendo cubetti di ice

Sulla mia spina dorsale

Fa male che quasi mi piace

Le nostre gambe, un incrocio di strade

È uno scontro frontale

Il paradiso ha le porte bloccate

Ma hai trovato la chiave

 

Ma che fastidio

Il rosso del cielo lo spengo bevendo collirio

Mi resti addosso più forte del fumo passivo

Lento, lento, ah

Non ti mento, mento mai

E ti penso spesso sola dentro questo letto

 

Resto nuda per tutta la notte

Resto nuda per tutta la notte

Donna è la notte che morde

Resto nuda per tutta, nuda per tutta

Nuda per tutta la notte

Resto nuda per tutta la notte

donna è la notte che morde

Resto nuda per tutta

 

Ma che fastidio

Il rosso del cielo lo spengo bevendo collirio

Sola dentro questo letto

 

Resto nuda per tutta la notte

Resto nuda per tutta la notte

Donna è la notte che morde

Resto nuda per tutta, nuda per tutta

Nuda per tutta la notte

Resto nuda per tutta la notte

Il sole non sorge, sfido la sorte

Nuda per tutta, nuda per tutta la notte

Approfondimento

Gaia pubblica l'anteprima della nuova canzone Nuda

Quest’estate Gaia ha fatto ballare il pubblico con il brano Chiamo io chiami tu, presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. A maggio l’artista si è esibita sul palco del Fabrique di Milano: “Mai sola. Grazie, tutto quello che è successo non è scontato!”. Dopo il grande successo dello show, l’artista ha annunciato un nuovo appuntamento sul palco meneghino per il 18 aprile del prossimo anno.

Approfondimento

Red Valley 2025, Gaia si racconta a Sky Tg24

A marzo Gaia ha pubblicato il nuovo album Rosa dei Venti, arrivato a quasi quattro anni di distanza dal precedente disco Alma contenente anche il singolo Cuore amaro. In occasione dell’uscita del progetto, l’artista ha raccontato sul profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Questo album è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. È stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso ma anche pieno di caos. Oggi però lo lascio andare, perché la musica esiste davvero solo quando trova chi la ascolta, chi la vive, chi la fa sua".

 

Infine, la cantante ha concluso: “Spero che vi accompagni, che vi faccia sentire meno soli, che vi ricordi che ogni direzione ha un senso, anche quando non lo vediamo subito”.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Milano, Il photocall di Spotify per il primo EQUAL Gala di Beneficenza in Italia dell'industria musicale per raccogliere fondi a favore delle donne nella musica alla Triennale. Nella foto: Gaia Gozzi
1/13
Approfondimenti

Gaia Gozzi, da X Factor a Sanremo 2025 con Chiamo io chiami tu. FOTO

Gaia è tra i ventinove artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dalla partecipazione a X Factor al nuovo album 'Rosa dei venti' in uscita a marzo, ripercorriamo la carriera della cantante

Vai alla Fotogallery

